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林信寬休賽季苦練更全面　笑喊好友汪哲宇是菜鳥

▲雲豹林信寬、汪哲宇、呂濟而。（圖／雲豹提供）

▲雲豹林信寬在本賽季將扛起更多重任。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／台北報導

台啤永豐雲豹25日在夏季聯賽以66比84不敵新竹御嵿攻城獅，不過陣中「金牌狀元」林信寬全場繳出13分、6籃板、2助攻、1抄截，儼然成為球隊在陣容大幅變動下，最堅實的本土鋒線戰力。林信寬透露休賽季苦練，希望有更全面打法。球隊今夏選秀會挑進好戰友汪哲宇，林信寬也狂虧好友是菜鳥，但也不忘暖心提點踏上職籃舞台的種種注意事項，希望幫助汪哲宇更快適應。

身為中華男籃史上首面亞運3X3籃球金牌得主，林信寬上季以「選秀狀元」身份加入雲豹，與另一名超級新秀高錦瑋攜手成為雲豹新勢力，也是球隊奪冠封王的重要功臣。

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不過雲豹在休賽季流失多名主力，今日夏季聯賽首戰，陣中甚至有9名球員都是本季新加入，加上高錦瑋目前正在中國NBL聯賽旅外，也讓林信寬肩上責任更加重大。

「其實全隊才開練兩周，磨合上還沒完整，加上小高(高錦瑋)也還沒回來，剛好我這個夏天有針對運球、擋拆後的進攻技術進行訓練，剛好趁此機會來檢視暑假練的效果如何。」林信寬如此說道。

林信寬表示，「少了小高這個純控衛，剛剛入隊的學長呂濟而、楊盛硯都要幫忙擔任控衛，所以我也多幫點忙承擔責任，該跳出來的時候還是得站出來。不過雖然小安學長(蔣淯安)轉隊，但還有場上能力相似的小高，就不用太擔心。」

此次雲豹在選秀會上，也挑中林信寬去年杭州亞運的男籃3X3金牌戰友汪哲宇，林信寬笑說，「我都開玩笑叫他『菜鳥』但他今天開賽表現很好，我真的有嚇到，感覺出來他有所準備。」

汪哲宇則表示，「其實我年紀還比林信寬大兩個月喔，但真的是很多事都跟著他，畢竟他有1年經驗，場上看到的細節也比較多，我希望以林信寬上賽季的定位出發，除了擔任底角射手，也在防守端投入更多能量。」

▲雲豹林信寬、汪哲宇、呂濟而。（圖／雲豹提供）

▲與林信寬一同拿下亞運3X3男籃金牌的汪哲宇，本季成為雲豹新秀。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 林信寬台啤雲豹汪哲宇台籃TPBL

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