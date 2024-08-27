快訊／舉重女神下一步確定！　郭婞淳正式表態備戰名古屋亞運

▲陳念琴、郭婞淳、楊勇緯出席Team UA感謝宴。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

「舉重女神」郭婞淳在本屆巴黎奧運勇奪銅牌殊榮，27日她與楊勇緯、陳念琴攜手出席代言運動品牌記者會，在巴黎奧運後首度公開行程上，也帶來令人振奮好消息，確定將出征2026名古屋亞運。郭婞淳表示，「目前先養傷，把握機會好好調整身心狀態，希望在名古屋亞運能有更好的發揮。」

郭婞淳、楊勇緯及陳念琴今日共同出席TEAM UA記者會，3人所屬教練林敬能、劉文等、柯文明也一同到場，分享此次巴黎奧運奮戰心路歷程。

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奧運過後都未出席任何公開慶祝活動，郭婞淳今日首度現身表示，「比完賽會先想自己靜一靜，思路會比較清晰，讓自己冷靜思考，接下來如何繼續下去。」

郭婞淳也正式宣告，將全力備戰下屆名古屋亞運，「目前還是會先養傷，接著回到國訓中心，把握機會好好調整自己的身心狀態，希望在名古屋亞運能有更好的發揮。」

「一個運動員，要一直往夢想與目標前進真的不容易，謝謝背後的團隊讓我無後顧之憂，成為我最大的後盾，」郭婞淳感性表示，「我可以隔絕一切我要擔心的事，交給團隊的人打理，謝謝大家與我攜手前行，衝破巴黎奧運的終點線。」

▲郭婞淳表態將備戰下屆名古屋亞運。（圖／記者林敬旻攝）