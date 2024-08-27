郭婞淳巴黎奧運後首度公開活動　攜手楊勇緯、陳念琴分享奮戰精神

▲郭婞淳、楊勇緯、陳念琴27日攜手出席活動，分享巴黎奧運心路歷程。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「舉重女神」郭婞淳在27日攜手柔道男神楊勇緯、拳擊女王陳念琴，共同出席運動品牌UNDER ARMOUR記者會，Team UA包括林敬能、柯文明、劉文等3位教練也一同出席，分享此次征戰五環殿堂的心路歷程。3位選手也特別獻上鬱金香花束給恩師，場面相當溫馨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭婞淳出席Team UA感謝宴。（圖／記者林敬旻攝）

2024巴黎奧運中華健兒共奪下2金5銅，其中舉重女神郭婞淳、拳擊女王陳念琴都拿下銅牌殊榮。楊勇緯雖然未能站上最終頒獎台，但奮戰精神依舊令國人感動。今日3人也應代言品牌之邀，與教練共同出席感恩記者會。

楊勇緯表示，「這次的比賽有支持我的人，甚至是家人在現場，一同感受奧運的一切，和上屆東京奧運非常不同，我一直保持平常心，排名在柔道場上沒有絕對，最重要的還是把握當下，讓自己調整到最好，贏得最佳成績。」

▲柔道男神楊勇緯。（圖／記者林敬旻攝）

3度站上奧運舞台，本屆巴黎奧運拿下銅牌的陳念琴表示，「里約奧運自己還懞懂，東京奧運比較知道怎麼準備，這次巴黎奧運則是更成熟，我這次的心態比較歡樂愉悅，壓力隨時隨地都會出現，就讓它自然出現，我要做的就是享受舞台。」

郭婞淳則說，「備戰奧運過程起起伏伏，但我很幸運，只要還能練都好，比完賽回想過程，一直觸動自己的淚腺，運動員的意志力怎麼可以這麼強大，大家遇到傷勢、高低起伏，沒辦法想像自己是怎麼走過來的，雖然結果不是自己想要的，但我在不到1年時間將成績拉回到至少85％的強度，真的要感謝來自四面八方的祝福。」

▲郭婞淳、陳念琴出席Team UA感謝宴。（圖／記者林敬旻攝）