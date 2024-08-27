快訊／柔道男神楊勇緯哭了！　聽恩師劉文等溫情告白激動落淚

▲楊勇緯聽到教練劉文等溫情告白，忍不住落下男兒淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

「柔道男神」楊勇緯27日與「舉重女神」郭婞淳、「拳擊女王」陳念琴，攜手出席代言運動品牌UNDER ARMOUR記者會，此次巴黎奧運雖然無緣奪牌，但楊勇緯仍受到國人高度關注。恩師劉文等今日在記者會上特別溫情喊話，要永遠支持陪伴愛徒，楊勇緯感動落下男兒淚，受訪時更直言嚇了一跳，沒想到教練會這樣感性告白。

此次揹負國人高度期待，楊勇緯在巴黎奧運柔道賽場卻以頭號種子身份，意外中箭落馬止步8強，無緣奪牌榮耀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日出席TEAM UA記者會，楊勇緯所屬教練劉文等就說，「教練永遠陪在你身邊，最重要就是相信你自己，把別人給的建議與祝福化成力量，持續往前走。希望大家持續關注楊勇緯，讓他持續走上巔峰。」

▲楊勇緯教練劉文等在記者會上對愛徒溫情喊話。（圖／記者林敬旻攝）

劉文等也感性表示，「東京奧運是我們倆首次參加這麼大的比賽，只能跟楊勇緯說絕對沒問題，杭州亞運他則是沉穩面對所有挑戰，他非常認真及努力，我想跟楊勇緯說，『教練永遠挺在你身邊，陪著你當選手的這段路一直走下去！』」

聽聞劉文等教練溫情告白，楊勇緯當下激動落下男兒淚，他在受訪時笑說，「教練的每一句話都觸動到我，他不太會在我面前講這些，『天啊！確定誒，但我收到了！』，我認為只要上場用盡全力那就夠了，因為沒有人想要在比賽上輸掉。」

▲「柔道男神」楊勇緯出席Team UA感謝宴。（圖／記者林敬旻攝）