林郁婷、吳詩儀「交換量級」出賽？　柯文明：為中華隊可以談

▲柯文明表態為了中華隊有更好成績，林郁婷、吳詩儀互換量級可以談。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

日前征戰巴黎奧運為中華隊奮戰的郭婞淳、陳念琴以及楊勇緯，27日應代言運動品牌UNDER ARMOUR之邀出席記者會，回顧本屆奧運從備戰開始的心路歷程點滴。另外，陳念琴、吳詩儀所屬教練柯文明，也談到吳詩儀與「台灣拳后」可能交換比賽量級的狀況，柯文明強調，「只要為了中華隊，都可以談！」

本屆巴黎奧運，林郁婷在拳擊女子57公斤級奪下金牌，吳詩儀則是在60公斤級拿下銅牌殊榮，加上陳念琴於66公斤級也奪得銅牌，本屆拳擊項目拿下1金2銅，也是最大獎牌庫。

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不過日前傳出，完成拳擊金牌「大滿貫」的台灣拳后林郁婷，其教練曾自強提出希望能改變量級來到60公斤級出賽，那麼很可能目前隸屬60公斤級的吳詩儀，就可能轉往57公斤級出賽。

▲台灣拳后林郁婷。（圖／記者李毓康攝）

對此，吳詩儀的教練柯文明今日公開回應表示，「巴黎奧運剛剛結束，目前還沒有確定，不過林郁婷與吳詩儀互換量級並非不可能，當然是以中華隊成績為主，包括選手、協會都會討論，希望協調找出更多優勢。」

柯文明強調，「此次巴黎奧運，中華隊在拳擊項目繳出好成績，接下來如何維持，需要更多完善的計畫與策略，當然後續面臨的挑戰也將越來越多，選手的狀況當然是優先考量，接下來就是如何讓中華隊成績更好，大比賽當然都可以協調。」

林郁婷身高175公分，目前參與57公斤級，吳詩儀則為174公分，目前主攻60公斤級，身高最高的黃筱雯則是176公分，主攻57公斤級，至於169公分的陳念琴則在66公斤級奮戰。

▲拳擊甜心吳詩儀。（圖／記者林敬旻攝）