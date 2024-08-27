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曹薰襄「合約年」有望扛一哥　回越南變胖積極減重收效

▲台北台新戰神曹薰襄、雷蒙恩、蘇奕晉。（圖／戰神提供）

▲曹薫襄砍下20分、5籃板、5助攻，幫助戰神克服17分落後逆轉勝。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神27日克服首節落後多達17分劣勢，最終83比81逆轉擊敗新北中信特攻，收下本屆夏季聯賽2連勝。其中主控曹薫襄全場斬獲20分、5籃板、5助攻表現出色，有機會成為本季球隊新本土一哥。不過他賽後卻爆料休賽季回越南探親「過太爽」，胖了將近5公斤，回台後積極減重收效，加上這季適逢「合約年」，希望幫助團隊打出更佳成績。

上季就和「齊天大聖」組成球隊後場雙衛，幫助戰神一路直闖T1年度總冠軍賽，在林秉聖離隊轉往中國CBA聯賽發展後，曹薫襄也被看好有機會接班球隊本土一哥角色。

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對此戰神代理總教練許皓程表示，「休賽季球隊招募球員的方向，就是希望除了補足上季我們欠缺的，更要和球隊文化與球風契合，目前我們陣中很多球員有機會當一哥，我們希望透過隊內的良性競爭，以公平公正的方式讓球員爭取屬於自己的上場時間。」

許皓程也透露，「日前夏季聯賽首戰，曹薫襄讓對位的對手魏嘉豪拿下接近大三元數據，因此賽前特別用激將法刺激他，今天總算看到曹薰襄展現該有的能力。」

對此，曹薰襄則妙回，「我今年是合約年，先前回越南探親過太爽，7天胖了快5公斤，花了大約1個多月瘦回79公斤，今天投籃狀況只能說是運氣不錯。」

談到是否希望爭取成為球隊一哥，曹薰襄則表示，「對我來說，團隊勝利才是重點，否則戰績墊底，當一哥沒有意義，目前團隊訓練的氣氛很好，大家在訓練結束也都會加練，希望全力備戰新賽季到來。」

▲台北台新戰神曹薰襄、雷蒙恩、蘇奕晉。（圖／戰神提供）

▲曹薰襄有機會成為戰神新賽季本土一哥。（圖／台北台新戰神提供）

關鍵字： 曹薰襄台北台新戰神TPBL台籃許皓程

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