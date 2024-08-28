「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

▲蘇奕晉成功減重14公斤，以精壯體態加盟台北戰神。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神27日在夏季聯賽克服首節17分大幅落後，逆轉擊敗新北中信特攻，休賽季剛剛加盟入隊的大前鋒蘇奕晉，此戰出賽16分48秒就高效率拿下全隊次高13分外帶3籃板、2助攻、3抄截表現亮眼。蘇奕晉自上賽季後半段就執行飲食控管，至今已經成功減重14公斤，體態更加輕盈下，他也希望新賽季能健康完賽，帶給球隊更多幫助。

戰神上季加盟T1職籃，首季就順利闖入聯盟年度總冠軍賽，當時首任隊長林宜輝就曾在成軍一個半月內狂瘦16公斤，展現驚人精壯體態。

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本季戰神投入以7隊規模開打的TPBL職籃，休賽季也大舉招兵買馬，引進包括蘇奕晉、陳冠全、錢肯尼以及王律翔等本土好手，其中年底將滿31歲的大前鋒蘇奕晉，在加盟新東家後，也積極減重14公斤，希望用更精實的體態面對全新賽季。

蘇奕晉笑說，「目前體重大約99公斤，距離『巔峰時期』大概少了14公斤，其實上季後半段，自己上場機會減少後，就有刻意進行飲食控制，主要就是吃健康的東西，除了不碰油炸類食物，也盡量少吃宵夜，因為自己年紀也不小了，希望能健康打完這個賽季。」

喊話目標是要瘦到95公斤，蘇奕晉來到新東家戰神後，也和昔日老戰友如陳冠全、黃聰翰等人再度聚首，他表示，「很多都是老隊友，因此不論環境或是球隊文化，我都很適應，希望能為球隊做出貢獻。」

▲蘇奕晉靠著飲食控制，成功瘦身迎接新賽季。（圖／台北台新戰神提供）