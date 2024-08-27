運動雲

>

跨欄女神羅佩琳求突破　力拚2026名古屋亞運入場券

▲跨欄女神羅佩琳。（圖／查爾斯運動行銷提供）

▲跨欄女神羅佩琳。（圖／查爾斯運動行銷提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

年過30依舊在田徑場上奔馳，跨欄女將羅佩琳用行動證明，熱血與夢想不因年齡而褪色。這位曾締造全運會5連霸女將，目前仍朝著2026名古屋亞運的夢想之路邁進，期許自己能再創高峰。

羅佩琳是目前台灣極少數的現役女子短距離選手，在多數選手選擇在大學或研究所畢業後退役的環境下，她選擇繼續追逐夢想，「我覺得自己還能再進步，放棄的話會後悔，我還想享受進步的喜悅。」羅佩琳堅定說道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了備戰亞運，羅佩琳積極規劃出國比賽、尋找贊助、進行近視雷射手術等，並兼任教練和餐廳打工維持訓練，「家人會擔心我跑到什麼時候，但師長們也介紹了教練工作機會給我。雖然開始工作就沒辦法訓練，但我現在的生活就像練習當教練，先用積蓄拚一下。」

▲跨欄女神羅佩琳。（圖／查爾斯運動行銷提供）

去年，羅佩琳在台灣國際田徑公開賽跑出59.04秒的生涯次佳成績，雖然無緣杭州亞運，但她表示，「從年初開始的每一場比賽都比前一場更好，那種感覺真的很開心，也希望未來能繼續突破自己。」

然而，在去年底的全國運動會，狀態極佳的羅佩琳卻在準決賽因抽筋而停了下來，5連霸的紀錄中斷。但她沒有因此氣餒，反而更加積極尋求幫助，並獲得萬泰科技、濰視眼科、唯心物理治療所等多方支持。

羅佩琳說，「這些資源讓我可以堅持下去。要參加亞運，我必須突破個人最佳，但我希望學弟妹們看到，只要有目標、有夢想，就努力去拼，一定會有人看到我們的努力並伸出援手。」

今年，羅佩琳將於9月赴日參賽，10月參加全國田徑錦標賽，並於賽季結束後進入冬訓備戰。她期許自己能參加更多國際賽事，並逐步提升成績，希望全力爭取2026亞運入場券資格。

▲跨欄女神羅佩琳。（圖／查爾斯運動行銷提供）

關鍵字： 羅佩琳跨欄田徑名古屋亞運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

奧運結束我什麼都不是！　陳念琴從零開始拚洛杉磯奧運

奧運結束我什麼都不是！　陳念琴從零開始拚洛杉磯奧運

曹薰襄「合約年」有望扛一哥　回越南變胖積極減重收效

曹薰襄「合約年」有望扛一哥　回越南變胖積極減重收效

怪物狀元夏季聯賽首秀13分鐘拿6分　雷蒙恩給自己打70分

怪物狀元夏季聯賽首秀13分鐘拿6分　雷蒙恩給自己打70分

真實比完美更有力量　郭婞淳有信心備戰名古屋亞運

真實比完美更有力量　郭婞淳有信心備戰名古屋亞運

林郁婷、吳詩儀「交換量級」出賽？　教練：為中華隊可以談

林郁婷、吳詩儀「交換量級」出賽？　教練：為中華隊可以談

快訊／舉重女神下一步確定！　郭婞淳正式表態備戰名古屋亞運

快訊／舉重女神下一步確定！　郭婞淳正式表態備戰名古屋亞運

快訊／柔道男神楊勇緯哭了！　聽恩師劉文等溫情告白激動落淚

快訊／柔道男神楊勇緯哭了！　聽恩師劉文等溫情告白激動落淚

郭婞淳巴黎奧運後首度公開活動　攜手楊勇緯、陳念琴分享奮戰精神

郭婞淳巴黎奧運後首度公開活動　攜手楊勇緯、陳念琴分享奮戰精神

比勇士咖哩大神還遠！　WNBA克拉克三分射程力壓NBA三大神射

比勇士咖哩大神還遠！　WNBA克拉克三分射程力壓NBA三大神射

台籃「選秀最大物」狀元　雷蒙恩27日迎夏季聯賽首秀

台籃「選秀最大物」狀元　雷蒙恩27日迎夏季聯賽首秀

長榮班機遭雷擊畫面曝！　天空「白光一閃」尾翼被擊中

熱門新聞

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

2艾士特韓職挖角！兄弟合約買斷　註冊象魔力

3古林睿煬留不住？獅已有心理準備

4克迪捂耳忽視對手罵髒話 爽飆11K奪勝

5桃猿新人有1人「空氣」　 30日加盟

最新新聞

1「火有點上來」高國麟挨球吻後摔頭盔

2池恩齊吞K摔棒　鋒總拍頭：不要生氣

3兄弟球迷喊話　陳冠穎：有點壓力

4跨欄女神羅佩琳　拚名古屋亞運資格

5高國麟助悍將4比2勝桃猿　擺脫4連敗

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

張育成揮棒後突然傷退！　球團：左手指關節擠壓挫傷

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366