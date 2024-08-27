跨欄女神羅佩琳求突破　力拚2026名古屋亞運入場券

▲跨欄女神羅佩琳。（圖／查爾斯運動行銷提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

年過30依舊在田徑場上奔馳，跨欄女將羅佩琳用行動證明，熱血與夢想不因年齡而褪色。這位曾締造全運會5連霸女將，目前仍朝著2026名古屋亞運的夢想之路邁進，期許自己能再創高峰。

羅佩琳是目前台灣極少數的現役女子短距離選手，在多數選手選擇在大學或研究所畢業後退役的環境下，她選擇繼續追逐夢想，「我覺得自己還能再進步，放棄的話會後悔，我還想享受進步的喜悅。」羅佩琳堅定說道。

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為了備戰亞運，羅佩琳積極規劃出國比賽、尋找贊助、進行近視雷射手術等，並兼任教練和餐廳打工維持訓練，「家人會擔心我跑到什麼時候，但師長們也介紹了教練工作機會給我。雖然開始工作就沒辦法訓練，但我現在的生活就像練習當教練，先用積蓄拚一下。」

去年，羅佩琳在台灣國際田徑公開賽跑出59.04秒的生涯次佳成績，雖然無緣杭州亞運，但她表示，「從年初開始的每一場比賽都比前一場更好，那種感覺真的很開心，也希望未來能繼續突破自己。」

然而，在去年底的全國運動會，狀態極佳的羅佩琳卻在準決賽因抽筋而停了下來，5連霸的紀錄中斷。但她沒有因此氣餒，反而更加積極尋求幫助，並獲得萬泰科技、濰視眼科、唯心物理治療所等多方支持。

羅佩琳說，「這些資源讓我可以堅持下去。要參加亞運，我必須突破個人最佳，但我希望學弟妹們看到，只要有目標、有夢想，就努力去拼，一定會有人看到我們的努力並伸出援手。」

今年，羅佩琳將於9月赴日參賽，10月參加全國田徑錦標賽，並於賽季結束後進入冬訓備戰。她期許自己能參加更多國際賽事，並逐步提升成績，希望全力爭取2026亞運入場券資格。