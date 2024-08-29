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快訊／楊博軒、胡綾芳告捷　南韓羽球公開賽勇闖混雙8強

▲▼台灣混雙楊博軒／胡綾芳。（圖／CFP）

▲台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳挺進本屆南韓羽球公開賽混雙8強。（圖／CFP資料照，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

先前在新加坡公開賽、高雄大師賽都攜手搭檔奪下銀牌殊榮，台灣好手楊博軒、胡綾芳29日在南韓羽球公開賽混雙16強交手馬來西亞組合陳建銘、賴沛君，最終楊博軒、胡綾芳以14比21、21比16、21比14後來居上，總局數2比1挺進本屆混雙8強。

近期攜手出擊表現火燙，楊博軒、胡綾芳在首局失誤過多，熱機較慢下，以14比21讓出。第2局大馬組合表現依舊犀利，11比6進入技術暫停。隨後楊博軒、胡綾芳一度連趕兩分，不過陳建銘、賴沛君此時穩住陣腳，陳建銘犀利殺球令台灣混雙組合難以招架，又以15比9穩定領先。

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此時楊博軒、胡綾芳總算甦醒，連拿9分逆轉以18比15超前比分，隨後楊博軒、胡綾芳20比16逼出4個局點，最終一波12比1猛烈攻勢，也順利21比16拿下此局，將比賽逼入決勝第3局。

決勝局胡綾芳網前建功，加上陳建銘出現失誤，台灣組合率先取得3比1領先優勢，楊博軒、胡綾芳又在5比4情況下連拿4分穩定領先。

楊博軒、胡綾芳14比7大幅領先下，馬來西亞陳建銘又出現小球掛網失誤，楊博軒、胡綾芳氣勢大振率先取得7個賽末點，最終順利以21比14拿下勝利，以總局數2比1挺進本屆混雙8強。

至於台灣另一組混雙組合陳子睿、楊景惇則是在混雙16強戰以13比21、17比21，直落二不敵大馬組合賴潔敏、吳塤閥，無緣挺進本屆混雙8強。

▲▼台灣混雙楊博軒／胡綾芳。（圖／CFP）

關鍵字： 楊博軒胡綾芳羽球南韓羽球公開賽

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