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快訊／巴黎帕運羽球男單　中華隊方振宇直落二首戰吞敗

▲巴黎帕運中華隊羽球男單好手方振宇。（圖／教育部體育署提供）

▲巴黎帕運中華隊羽球男單好手方振宇。（圖／教育部體育署提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2024巴黎帕運29日羽球男單項目，中華隊好手方振宇在預賽首戰交手馬來西亞好手安努亞(Muhammad Fareez Anuarr)，方振宇開賽一度與對手纏鬥，但首局以14比21被對手拿下，第2局雖然一度取得領先，但隨後又遭對手壓制，以18比21遭安努亞拿下，最終方振宇以直落二，0比2吞下預賽小組賽首戰。

開賽方振宇與對手安努亞首局呈現拉鋸纏鬥，雙方不斷戰成平手局面，但方振宇不斷斜線攻擊，強勢進攻令對手難以招架，再度要回9比8領先優勢。

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隨後方振宇一度12比10領先，但安努亞強勢殺球得分再度追成一球之差，隨後更是連續搶攻以17比13大幅超前，隨後安努亞更是搶下6個局點，並以21比14收下首局1比0領先。

第2局方振宇開局一度出現亂流，所幸穩定後以6比5取得領先，但安努亞隨後連續搶分又以16比7大幅領先，此時方振宇連趕4分，但安努亞仍穩住陣腳以17比12領先。安努亞隨後又以斜線大角度殺球，取得20比16的4個賽末點，方振宇雖然連續化解兩個賽末點追到18比20，但安努亞最終仍以21比18，直落二拿下預賽首戰勝利。

▲巴黎帕運中華隊羽球男單好手方振宇。（圖／教育部體育署提供）

關鍵字： 方振宇巴黎帕運羽球2024巴黎奧運

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