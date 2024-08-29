快訊／台灣內戰「麟榤配」大逆轉　挺進南韓公開賽男雙8強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤挺進南韓公開賽男雙8強。（圖／Badminton Photo提供）

記者杜奕君／綜合報導

BWF超級500系列南韓羽球公開賽，29日在羽球男雙16強上演「台灣內戰」，剛剛成軍的台灣雙塔組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤交手楊博軒、李哲輝，最終王齊麟、邱相榤展現強勢爆發力，以21比17、11比21、21比19苦戰勝出，麟榤配寫下兩人合拍後最佳成績，挺進本屆南韓公開賽8強。

先前在日本公開賽正式合拍，王齊麟、邱相榤在該賽事止步16強，此次南韓公開賽重新出發，32強擊敗地主組合後，今日16強對上台灣另一對男雙組合楊博軒、李哲輝，4人也在此役上演寶島內戰。

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首局王齊麟、邱相榤展現威力，順利以21比17拿下，第2局楊博軒、李哲輝率先取得2比0領先，隨後兩人更是火力全開，一度18比8大幅壓制麟榤配。隨後更以20比11搶下局點，最終21比11扳回一城。

決勝第3局開打後，雙方你來我往仍呈現僵局，麟榤配一度連拿兩分逆轉12比11超前，但隨後楊博軒、李哲輝將比分扳平，隨後王齊麟、邱相榤又再度拉開兩分超前，但李楊配又是連下5分，以19比16逆轉超前。

此時麟榤配重新穩住陣腳拿下4分，又以20比19超前取得賽末點，最終順利21比19激戰勝出，麟榤配寫下合拍後最佳成績，挺進本屆南韓公開賽8強。

▲台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒在台灣內戰不敵麟榤配無緣8強。（圖／VCG）