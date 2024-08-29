快訊／蕭翔文又贏了！　巴黎帕運勇闖跆拳道58公斤級4強

▲巴黎帕運中華隊跆拳道好手蕭翔文。（圖／教育部體育署提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2024巴黎帕運29日跆拳道項目，中華隊好手蕭翔文在男子58公斤級16強首戰「狂勝30分」奪勝，8強戰則是交手法國地主選手，也是本屆第4種子的孔格(Bopha Kong)，最終蕭翔文就以22比1大勝順利挺進男子58公斤級4強。

在去年杭州亞帕運奪下跆拳道58公斤級金牌，蕭翔文此次成為中華隊史上首位參與帕拉林匹克運動會的跆拳道好手，也將力拚本屆首面獎牌榮耀。

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58公斤級首戰對上阿富汗的丹尼許(Ibrahim Danish)，身為大會第5種子的蕭翔文強勢右腳旋踢出擊，最終以37比7提前終結比賽，也順利挺進此量級8強行列。

8強戰蕭翔文交手本屆大會第4種子，也是法國地主選手的43歲老將，世界排名第5位的孔格，開賽蕭翔文全力出擊取得8比0領先，孔格陣營喊出暫停後，靠著蕭翔文犯規開胡拿分，但蕭翔文連續利用旋踢拿分，領先已經來到16比1，隨後蕭翔文又拿4分奠定勝果，最終蕭翔文就以22比1大勝順利挺進男子58公斤級4強。

蕭翔文在4強戰將遭遇以色列強敵亞素(Asaf Yasur)，比賽時間預計將在30日凌晨12點15分。