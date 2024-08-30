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快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲王齊麟、邱相榤擊敗地主組合，強勢挺進南韓公開賽男雙4強。（圖／Badminton Photo提供）

記者杜奕君／綜合報導

BWF超級500系列南韓羽球公開賽，30日台灣新雙塔「麟榤配」王齊麟、邱相榤再度出擊，在8強戰交手地主好手金沙朗、金基正，麟榤配最終以21比16、21比16，總局數2比0奪勝，順利挺進本屆南韓公開賽男雙4強，也持續改寫兩人合拍後最佳成績。

昨日在台灣內戰擊敗另一對台灣男雙組合楊博軒、李哲輝後，王齊麟與邱相榤寫下兩人合拍後首度挺進8強的好成績。

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今日在南韓公開賽雙打8強交手地主組合金沙朗、金基正，麟榤配首局就火力強勢輸出，以11比5強勢取得領先。技術暫停後，王齊麟與邱相榤持續取得比分領先優勢，雖然南韓金沙朗、金基正嘗試追分，但麟榤配率先取得4個局點優勢下，最終以21比16收下首局。

第2局王齊麟與邱相榤持續搶攻，但南韓組合緊咬追成5比5局面，隨後雙方多次來回互不相讓，比分呈現膠著，但南韓組合在地主球迷氣勢應援下，連拿兩分以10比8領先，所幸麟榤配回穩，以11比10重新手握領先。

暫停後南韓組合再度追上比分，王齊麟隨即用招牌強勢殺球要回領先優勢，並利用對手回球出界，取得15比12優勢，隨後王齊麟、邱相榤氣勢大好，一路拉開5分領先優勢，不過麟榤配隨後有又小亂流，讓金沙朗、金基正追到兩分之差，所幸王齊麟關鍵回球得分，麟榤配最終又以21比16拿下此局，直落二勝出，強勢挺進本屆男雙4強。

關鍵字： 麟榤配王齊麟邱相榤羽球南韓公開賽

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