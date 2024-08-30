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快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

▲巴黎帕運中華跆拳道國手蕭翔文奪銅牌。（圖／教育部體育署提供）

▲巴黎帕運中華跆拳道國手蕭翔文勇奪銅牌。（圖／教育部體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024巴黎帕運跆拳道項目，中華隊好手蕭翔文在K44級男子58公斤級一路過關斬將，雖然4強戰飲恨敗北無緣挺進金牌戰，但仍在台灣時間30日凌晨銅牌戰對上大會第7種子，來自西班牙的畢雅羅伯斯(Joel Martin Villalobos)，最終蕭翔文16比8勝出，拿下本屆巴黎帕運中華隊首面獎牌，也是個人銅牌入袋。

在去年杭州亞帕運奪下跆拳道58公斤級金牌，現年25歲的蕭翔文此次成為中華隊史上首位參與帕拉林匹克運動會的跆拳道選手。

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本屆巴黎帕運跆拳道項目在知名巴黎「大皇宮」舉行，蕭翔文在58公斤級以大會第5種子身份，連過兩關直闖4強，可惜4強戰面對以色列強敵，本屆大會頭號種子亞素(Asaf Yasur)，最終蕭翔文以6比16敗北，無緣挺進金牌戰。

但蕭翔文仍有爭奪銅牌機會，銅牌戰交手西班牙畢雅羅伯斯，此戰現場也有許多台灣民眾到場觀戰力挺這位中華健兒，開賽後雙方直到比賽進行將近1分半鐘，畢雅羅伯斯才靠旋踢率先得分，但蕭翔文隨後還以顏色追成2比2。

蕭翔文陣營率先喊出暫停，隨後兩人前腳旋踢都拿下分數，比分依舊4比4僵持不下，隨後蕭翔文前腳旋踢建功搶下兩分，西班牙陣營此時喊出暫停重新部署，畢雅羅伯斯隨後前腳旋踢追平比分，但蕭翔文隨後連續側踩搶下12比6領先，蕭翔文氣勢大振，最終就以16比8勝出，也替中華隊在本屆巴黎帕運收穫首面獎牌(銅牌)入袋。

▲巴黎帕運中華跆拳道國手蕭翔文奪銅牌。（圖／教育部體育署提供）

▲蕭翔文生涯首度參與帕運，就替中華隊拿下帕運史上首面跆拳道獎牌。（圖／教育部體育署提供）

關鍵字： 蕭翔文巴黎帕運2024巴黎奧運跆拳道帕運

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