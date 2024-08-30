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快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

▲勇士附加賽資格告急，柯瑞喊話願意上場更久時間。（圖／CFP）

▲柯瑞以1年6260萬美金和金州勇士完成續約。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

日前剛剛幫助美國男籃在巴黎奧運完成金牌5連霸大業，勇士「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)台灣時間30日凌晨也搞定新賽季合約，根據ESPN權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，金州勇士已經和柯瑞談妥1年6260萬美金合約續約，折合台幣超過19.95億，柯瑞也將續留灣區大軍效力。

現年36歲，生涯率領勇士奪下4座NBA總冠軍，柯瑞不僅改變了近代籃球打法，甚至已經被視為聯盟史上最偉大射手代表人物，生涯累積投進聯盟最多3747顆三分球，外帶個人大小獎項榮耀，可說是當代聯盟看板球星代表。

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根據沃納洛斯基報導，柯瑞的經紀人奧斯丁(Jeff Austin)透露，柯瑞已經與勇士球團簽下1年延長合約，合約金額高達6260萬美金，這也代表柯瑞將續留勇士至少到2026-27賽季結束，且未來3個賽季將可獲得1.78億美元的保障薪資。

柯瑞2023-24賽季平均仍可繳出26.4分、4.5籃板、5.1助攻，整體三分球命中率仍高達40.8％。

▲▼美國男籃柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞日前剛剛在巴黎奧運替美國男籃拿下金牌5連霸榮耀。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯瑞勇士NBA續約Stephen Curry

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