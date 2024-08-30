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「台灣內戰」南韓公開賽上演　林湘緹挺進4強寫黑馬大驚奇

▲▼ 林湘緹 。（圖／球團提供）

▲林湘緹一路過關斬將，挺進南韓公開賽女單4強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

BWF超級500系列南韓羽球公開賽，30日在女子單打項目上演「台灣內戰」，林湘緹、邱品蒨一路過關斬將挺進8強後狹路相逢，兩位寶島女將對決形成激烈拉鋸，林湘緹最終在苦戰3局後，經歷73分鐘激鬥後，以21比14、22比24、21比15驚險擊敗邱品蒨，順利以2比1挺進本屆女單4強。

隸屬中租，世界排名71位的女將林湘緹，在昨日擊敗香港好手盧善恩後，順利挺進女單8強，也寫下個人生涯在超級500等級系列賽事的最佳成績。

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至於世界排名第45位的邱品蒨，昨日則在8強戰對上泰國名將布莎南(Busanan Ongbamrungphan)在拿下首局，且第2局也暫居領先情況下，布莎南最終選擇退賽，也讓邱品蒨生涯首度打入超級500系列8強。

兩位都締造超級500系列個人最佳成績的台灣女將，在8強戰正面對決，從資格賽一路打起的林湘緹在首局強勢出擊，以21比14拿下。

第2局兩位女將都展現強大韌性，邱品蒨在苦戰下以24比22驚險拿下，順利追平戰局。決勝第3局兩人仍是互不相讓，不過林湘緹關鍵時刻連續拿分，最終以21比15拿下關鍵第3局，最終2比1贏得勝利，也挺進本屆女單4強，續寫黑馬大驚奇。

▲邱品蒨挺進南韓公開賽女單8強行列（圖／取自台電女子羽球隊FB）

▲邱品蒨雖然無緣4強，此次南韓公開賽仍打出不錯表現。（圖／資料照）

關鍵字： 林湘緹邱品蒨南韓公開賽羽球

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