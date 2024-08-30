蕭翔文帕運跆拳道奪銅　場上援助對手暖心一幕獲好評

▲巴黎帕運跆蕭翔文不僅奪下跆拳道銅牌，場上協助對手的暖心舉動更是大獲好評。（圖／教育部體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎帕運正式賽程開始首日，中華健兒就傳來捷報！台灣跆拳道好手蕭翔文參與K44級、男子58公斤級賽事一路過關斬將，最終拿下此量級銅牌殊榮，也是本屆中華隊首面獎牌。經歷車禍意外後再度奮起，蕭翔文此次在對上地主選手時，替手部不便對手撿取護齒套並裝上的暖心一幕，更令粉絲大讚是台灣真暖男！

現年25歲的蕭翔文，自國小5年級開始研習跆拳道，並一路參與大小賽事，甚至有機會參與中華隊國手選拔，不料21歲時因車禍意外，造成右手神經叢損傷，但他並未放棄跆拳道，改以身障選手身份馳騁於賽場，更在上屆杭州亞帕運以外卡黑馬之姿一路過關斬將，勇奪最終金牌榮耀。

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此次巴黎帕運，蕭翔文成為中華隊史上首位參賽的跆拳道選手，在男子58公斤級名列大會第5種子，蕭翔文從16強戰就狂勝對手30分，將比賽提前終結。

8強戰蕭翔文交手本屆大會第4種子，也是法國地主選手孔格，蕭翔文不僅維持高強度表現一路大幅領先，更在對手多次護齒套滑落時，展現運動家精神，彎下腰替雙手不便的孔格撿起護齒套並協助戴上，更是代表台灣精神的暖心表現。

最終蕭翔文在銅牌戰以對上大會第7種子，來自西班牙的畢雅羅伯斯(Joel Martin Villalobos)，蕭翔文以16比8強勢勝出，拿下本屆銅牌，也是中華隊此屆賽事首面獎牌。

在運動生涯遭遇意外轉折，蕭翔文受訪時曾說，「讓自己樂觀，也能帶動周遭人的心情，也特別感謝家人與女友的支持，他們是自己一路持續投入訓練與比賽的最大動力來源。」

自1992年起，中華代表團在帕運賽場過去8屆賽事累積5金6銀14銅，共計25面獎牌進帳，而此次蕭翔文的銅牌，更是中華隊史上首面跆拳道獎牌，不僅格外具有歷史性意義，蕭翔文也注定在隊史留下屬於自己的光榮一頁。

▲蕭翔文首度站上帕運舞台，就替中華隊拿下本屆首面獎牌。（圖／教育部體育署提供）