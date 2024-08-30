陳信安掛帥執教　張庭瑚、林力仁街球霸王上海全明星賽出賽

▲陳信安掛帥領軍，率領緯來VCool參與本屆街球霸王上海全明星賽。（圖／緯來體育台提供）

記者杜奕君／綜合報導

匯集「台灣飛人」陳信安掛帥執教，率領現役新北國王職籃球員林力仁、林金榜、王柏智，在街頭籃球賽出擊，「街球霸王」籃球賽將於8月31日至9月1日在上海新靜安體育館舉辦全明星賽，參賽隊伍除了兩隻在地勁旅「街球霸王全明星隊」、「集夢116」外，還有美國知名街球品牌 Ballislife也將到場參與 ，此外特別邀請緯來體育台組成「緯來VCool」共同參賽。

「街球霸王」在去年横空出世並在中國掀起熱潮，在職業球賽的休賽季帶給球迷們熱血、激情的籃球盛宴。不同於以往在室內競賽，街球霸王更是將5對5的籃球比賽搬到街頭開打，讓球員、觀眾能更直觀的享受比賽。

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今年的參賽隊伍數也從 原先的8支球隊擴展至12支，並在中國共計六個城市展開巡迴賽。 除了巡迴賽外，街球霸王也將於8/31(六)至9/1(日)在上海新靜安體育館舉辦全明星賽，參賽隊伍除了兩隻在地勁旅「街球霸王全明星隊」、「集夢116」外，還有美國 知名街球品牌 – Ballislife也將到場參與，此外特別邀請緯來體育台組成「緯來 VCool」共同參賽。

緯來VCool集結不同世代的球員，在陣中可以看到已退役的岳瀛立及現役職業球員林力仁、林金榜、王柏智等，更邀請曾在國內職籃成為練習生的藝人張庭瑚組成豪華陣容。

▲藝人張庭瑚此次也將參賽。（圖／緯來體育台提供）

除了球員外，教練更是一大亮點，飛人陳信安掛帥出擊，團隊全力在上海搶勝。為了準備這次明星賽，陳信安與林力仁提前到西安站觀摩，除親身體驗街球文化的魅力，也針對各球隊與球員實力做更進一步了解。

明星賽的賽制規則與過去正 式比賽略有不同，正賽開打前，會先進行兩個單項競賽，分別是1對1單挑賽與團隊的投籃之星挑戰賽。單項競賽中獲勝的一方將可為球隊獲得分數上的進帳，特別的賽制讓球員能夠先做好準備，再以最佳狀態迎接正式比賽。

「緯來VCool」也在日前進行首次團練，同時與UBA一級強隊台灣藝術大學籃球隊進行友誼賽，以賽代訓、培養隊員間默契並加速團隊磨合。街球霸王上海全明星賽將於8/31(六)熱鬧開打，屆時緯來體育台YouTube也會帶來轉播

轉播訊息:

8月31日 (六)

16:30 緯來VCool VS街霸全明星隊

19:20 三分球大賽(林力仁參賽)

19:40 Ball is Life對戰集夢116

9月1日 (日)

15:30 緯來VCool VS集夢116

18:10 1對1單挑賽(岳瀛立參賽)

18:30 Ball is Life對戰街霸全明星隊

▲新北國王射手林力仁此次也加入緯來陣容效力。（圖／緯來體育台提供）