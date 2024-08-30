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快訊／林俊易左手重砲強勢出擊　轟下南韓公開賽男單4強門票

▲▼周天成、林俊易。（圖／VCG）

▲林俊易苦戰後奪下南韓公開賽男單4強門票。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

BWF超級500系列南韓羽球公開賽，30日台灣「左手重砲」林俊易與本屆名列第2種子丹麥安童森(Anders Antonsen)在男單8強賽交手，林俊易最終展現強勢威力，以21比13、17比21、21比19，經歷75分鐘激戰，順利取得男單4強門票。

目前世界男單排名來到生涯最佳第14位的林俊易，本次南韓公開賽名列男單第8種子，也是本季第7次晉級男單8強，過去兩度與安童森交手，林俊易都敗下陣來，此次則是要爭取本屆賽事最後一張4強門票。

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開賽兩名好手互探虛實，林俊易取得5比1領先優勢，隨後安童森急起直追剩下1分落後，但林俊易仍以11比8取得領先。暫停後林俊易持續壓迫對手將球挑高，並趁勢取得16比10領先，林俊易最終21比13率先搶下首局。

第2局開打後，安童森逐漸找到節奏，與林俊易形成拉鋸僵局，安童森頻頻近身攻擊，加上防守端也有所建樹，一度以兩分領先，不過林俊易改變打法，網前加快節奏搶分，加上強勢扣殺緊咬，不過安童森小球過網氣勢大振，隨後以11比7暫時領先。

安童森與林俊易技術暫停後連續正拍對決，但林俊易靠著犀利網前球攻勢持續追分，不過安童森仍率先搶下6個局點，最終21比17扳回一城，雙方進入決勝第3局。

第3局林俊易開局5比3領先，但安童森持續追趕又逼成6比6，不過林俊易利用安童森回球連續失誤再度取得11比8領先。但技術暫停結束後，安童森連趕5分又將比數逆轉以13比11領先。隨後雙方一路僵持來到19平局面，但林俊易率先正手拍回擊得分取得賽末點，最後大對角攻擊造成對手失誤，以21比19拿下決勝局，也順利搶下本屆4強門票。

林俊易後續4強戰對手也確定將是同樣來自台灣的李佳豪，兩人將在南韓公開賽男單4強上演台灣內戰，爭取晉級冠軍賽資格。

▲▼左手重砲林俊易。（圖／VCG）

▲林俊易生涯首度擊敗丹麥強敵安童森。（圖／VCG）

關鍵字： 林俊易左手重砲羽球南韓公開賽

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