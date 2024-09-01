運動雲

>

王齊麟暖心發文讚邱相榤　預告台北羽球公開賽麟洋配重新合體

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」打入南韓公開賽4強，王齊麟發文讚美新搭檔邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者杜奕君／綜合報導

巴黎奧運羽球男雙金牌得主王齊麟，在奧運賽事結束後，改與邱相榤組成台灣新雙塔「麟榤配」陸續征戰日本公開賽、南韓公開賽，並在昨日BWF南韓超級500系列公開賽寫下與邱相榤合拍後最佳4強成績。王齊麟賽後在個人社群發文大讚邱相榤表現可圈可點，也預告台北羽球公開賽將重新與李洋合體「麟洋配」上陣。

在本屆巴黎奧運寫下羽球男雙史無前例金牌2連霸，台灣史上最強男雙組合李洋、王齊麟在奧運結束後，李洋進行養傷調整，同時也進入退休倒數。而王齊麟則和新搭檔邱相榤出征日本公開賽與南韓公開賽，並在昨日南韓賽止步4強，寫下兩人合拍後最好戰績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王齊麟在賽後於個人社群發文表示，「雖然有點可惜，但成績已經超過預期，內容也算滿意，還有很多調整進步的空間，學弟小邱表現可圈可點，我們會繼續努力的！」

另外，王齊麟也向球迷喊話表示，「下周將回到老搭檔李洋身邊，我們台北公開賽見！」此次台北羽球公開賽，麟洋配將以大會頭號種子出賽，這也是李洋生涯最後一次參與台北公開賽。

▲▼ 巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-李洋,王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟將在台北公開賽再度合體出擊 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 麟洋配王齊麟李洋羽球台北公開賽邱相榤麟榤配

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華U17男排力克強敵西班牙　勇奪隊史最佳銅牌殊榮

中華U17男排力克強敵西班牙　勇奪隊史最佳銅牌殊榮

陳信安掛帥執教　張庭瑚、林力仁街球霸王上海全明星賽出賽

陳信安掛帥執教　張庭瑚、林力仁街球霸王上海全明星賽出賽

快訊／林俊易左手重砲強勢出擊　轟下南韓公開賽男單4強門票

快訊／林俊易左手重砲強勢出擊　轟下南韓公開賽男單4強門票

快訊／李佳豪撂倒世界第5中國強敵　南韓公開賽勇闖男單4強

快訊／李佳豪撂倒世界第5中國強敵　南韓公開賽勇闖男單4強

快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

快訊／「麟榤配」又贏了！　南韓公開賽強勢挺進男雙4強

「豪神開示」啦！　林書豪：亞洲大部分球員沒有創造力

「豪神開示」啦！　林書豪：亞洲大部分球員沒有創造力

「台灣內戰」南韓公開賽上演　林湘緹挺進4強寫黑馬大驚奇

「台灣內戰」南韓公開賽上演　林湘緹挺進4強寫黑馬大驚奇

蕭翔文帕運跆拳道奪銅　場上援助對手暖心一幕獲好評

蕭翔文帕運跆拳道奪銅　場上援助對手暖心一幕獲好評

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平44轟　道奇力克響尾蛇

2吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

3大比分盜壘讓阿公生氣了　陳文杰道歉

4鈴木駿輔轉戰業餘　循永田條款回中職

5吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀

最新新聞

1左手重砲黃品諺　U17男排世錦賽得分王

2鄭宗哲選保送　林台加雙重賽打點

3德米瑙爾四盤晉級美網16強

4吳念庭鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

5搶10大戰勝出　謝淑薇美網混雙闖8強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

宋晟睿回本壘送上高蛋白　平野惠一笑：多喝點才能開轟

象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

肯特初嚐3連勝賽後雀躍受訪　轉念最大關鍵感謝樂天給機會

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366