王齊麟暖心發文讚邱相榤　預告台北羽球公開賽麟洋配重新合體

▲「麟榤配」打入南韓公開賽4強，王齊麟發文讚美新搭檔邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者杜奕君／綜合報導

巴黎奧運羽球男雙金牌得主王齊麟，在奧運賽事結束後，改與邱相榤組成台灣新雙塔「麟榤配」陸續征戰日本公開賽、南韓公開賽，並在昨日BWF南韓超級500系列公開賽寫下與邱相榤合拍後最佳4強成績。王齊麟賽後在個人社群發文大讚邱相榤表現可圈可點，也預告台北羽球公開賽將重新與李洋合體「麟洋配」上陣。

在本屆巴黎奧運寫下羽球男雙史無前例金牌2連霸，台灣史上最強男雙組合李洋、王齊麟在奧運結束後，李洋進行養傷調整，同時也進入退休倒數。而王齊麟則和新搭檔邱相榤出征日本公開賽與南韓公開賽，並在昨日南韓賽止步4強，寫下兩人合拍後最好戰績。

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王齊麟在賽後於個人社群發文表示，「雖然有點可惜，但成績已經超過預期，內容也算滿意，還有很多調整進步的空間，學弟小邱表現可圈可點，我們會繼續努力的！」

另外，王齊麟也向球迷喊話表示，「下周將回到老搭檔李洋身邊，我們台北公開賽見！」此次台北羽球公開賽，麟洋配將以大會頭號種子出賽，這也是李洋生涯最後一次參與台北公開賽。

▲ 巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟將在台北公開賽再度合體出擊 。（圖／記者黃克翔攝）