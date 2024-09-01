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中華「左手重砲」黃品諺　勇奪U17男排世錦賽得分王

▲U17中華男排世錦賽奪銅，隊長蔡東橙。（圖／蜂巢行銷提供）

▲U17中華男排世錦賽勇奪銅牌殊榮。（圖／蜂巢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

U17世界男子排球錦標賽，中華隊小將們在銅牌戰面對強敵西班牙，最終以25比17、16比25、25比23、21比25、15比12，總局數3比2勝出，勇奪隊史最佳銅牌。其中中華隊「左手重砲」黃品諺，在銅牌戰個人獨拿30分，本屆賽事累積拿下185分榮膺賽會得分王，也奪得最佳邊線攻擊球員肯定。

此次寫下中華隊排球分齡賽史上最佳銅牌成績，U17男排出色表現贏得喝采，陣中來自華僑高中的「左手重砲」黃品諺更是表現出色，不僅在銅牌戰獨拿30分，本屆賽事累積拿下185分，也勇奪賽會「得分王」。

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黃品諺賽後表示，「第2場對保加利亞拿40分就感覺有機會爭取，只要我穩定發揮，每場都有一定數據累積。」他自知跟對手拚身高沒有，比賽中一直嘗試用頭腦打球，每場比賽保持期待的心情，而不是被對手身材所嚇到，能有這次成績真的沒有想過。

「說真的，我們這群毛頭小子怎麼打到這地方，我不知道。」教練曾永安賽後語無倫次地說，縱使去年參加亞洲U16男排錦標賽有一定默契，但今年出發前的集訓其實很辛苦，大家都很想拚，想在世界為台灣爭座獎盃。季軍戰2度被對手追平，曾永安指出，小朋友們太想贏反而綁手綁腳，這當中的差別就於在能不能站上頒獎台。

▲中華U17男排打落巴西挺進4強。（圖／截自FIVB官網）

▲U17中華男排「左手重砲」黃品諺拿下賽會得分王。（圖／取自官網）

關鍵字： U17男排排球銅牌世錦賽黃品諺蔡東橙

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