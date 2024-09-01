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怪物狀元雷蒙恩轟21分　戰神擋不住高國豪末節爆發吞敗

▲戰神雷蒙恩、黃聰翰、林宜輝。（圖／台北戰神提供）

▲戰神狀元雷蒙恩此戰好表現單場轟下21分。（圖／台北戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

這個休賽季大舉招兵買馬，台北台新戰神先前在夏季聯賽拿下3連勝，昨日大獅賽初登場也收下勝利，但戰神1日在大獅賽面對地主新竹御嵿攻城獅之戰，末節卻陷入攻勢斷電，加上擋不住攻城獅一哥高國豪決勝期火燙手感，最終攻城獅以94比89捍衛主場勝利，但戰神「怪物狀元」雷蒙恩此戰仍轟下21分表現出色。

第三屆大獅賽今日晚場由戰神交手攻城獅，戰神此戰選擇以全本土應戰，開節由黃聰翰獨攬8分，第二節由蘇奕晉與雷蒙恩聯手攻下16分，緊咬戰局，上半場雙方以52:52平手，易籃後，戰神突遇進攻當機，未能找回團隊節奏，終場以89比94敗北。

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賽後記者會上，戰神總教練許皓程首先感謝攻城獅舉辦本次賽事，讓團隊得以驗收休賽季成果，「這場出現20幾次失誤，還有許多方面需要修正，希望在接下來團隊訓練中，默契能越來越好。」

再次重回到新竹球場，林宜輝與主場獅隊球迷互動頻頻，他表示，「既熟悉又陌生的感覺，很開心能有機會提前適應場上場下的強度。」他也霸氣回應，「新賽季開始，我們會把勝利拿回來，屆時見真章。」

▲戰神雷蒙恩、黃聰翰、林宜輝。（圖／台北戰神提供）

▲戰神射手「小台」黃聰翰此戰貢獻19分。（圖／台北戰神提供）

此役由雷蒙恩攻下全隊最高21分，在兩場大獅賽中皆有不錯表現的他說，「從兩場比賽中獲益良多，學習到與隊友的配合，以及進攻端的節奏調整。」

小台黃聰翰則貢獻19分，其中三分球10投5中，於第四節兩記三分球幫助團隊緊咬戰局，他謙虛的說道，「其實賽前腸胃不適，身體不太舒服，但一上場就是全力以赴，感謝隊友看見我的空檔，也很開心自己能把握住。」

澎澎陳冠全也繳出15分、4籃板、2助攻的表現，三分球也有6投3中，他笑稱，「謝謝呆哥給我信心，下達的戰術讓我得以發揮。」

台新戰神明日休息一天後，將於週二(9月3日)正式開訓，總教練許皓程賽後也再次提醒球員，「目標放眼總冠軍，好好休息一天，準備好最佳的身體狀態，迎接更高強度的訓練，為新賽季做足準備。」

▲戰神雷蒙恩、黃聰翰、林宜輝。（圖／台北戰神提供）

▲林宜輝回到前東家攻城獅主場，與風城球迷熱情互動。（圖／台北戰神提供）

關鍵字： 台北台新戰神雷蒙恩陳冠全許皓程大獅賽攻城獅高國豪台籃

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