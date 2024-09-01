UBA千分最速男劉丞勳領軍　亞大籃睽違8年復辦6強爭霸

▲亞大籃2日6強爭霸。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024年第7屆亞洲大學男子籃球錦標賽將於2日至7日於台北市立體育館舉行，本屆賽事集合亞洲6支大學勁旅，是繼2016 年於蒙古舉辦的第6屆賽事之後，睽違8年再度舉行。自亞大男籃賽事舉辦以來，中華隊每屆都能闖入最終決賽，更曾在第3屆拿下金牌，本屆賽事盼以地主之姿，盡全力寫下佳績。

本次中華隊以UBA大專籃球聯賽冠軍球隊政治大學選手為班底，加入健行科大、台灣藝大、國立體大、台灣體大等優秀選手，並由帶領政大拿下 UBA大專籃球聯賽4連霸的總教練陳子威執掌兵符，迎戰來自韓國的檀國大學、印度大學聯隊、香港大學聯隊、菲律賓Immaculada Concepcion學院，以及代表上屆金牌蒙古出戰的CITI大學。

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賽前記者會上中華隊由總教練陳子威攜手健行科大球員劉丞勳代表出席，劉丞勳在今年成為UBA「千分最速男」，同時以隊⻑身份帶領健行科大拿下亞軍，這也是劉丞勳繼去年入選世大運代表隊後，再度披上中華隊戰袍。面對亞洲5支球隊，中華隊除了許願奪下好成績，更期望透過賽事促進亞洲大學間的競技交流。

本次賽事預賽將採分組循環賽制，取各組前兩名進入4強單淘汰賽爭搶最終冠軍，7日最終決賽將透過官方 YouTube 頻道SSUtv進行線上直播，邀請球迷 一同進場或透過線上轉播觀賞精彩賽事。

▲亞大籃此次中華隊由UBA「千分最速男」劉丞勳(左3)領軍，包括政大好手也將上陣。（圖／大專體總提供）