快訊／創生涯最佳　李佳豪勇奪南韓羽球公開賽男單亞軍

▲台灣好手李佳豪本次南韓羽球公開賽，寫下生涯最佳亞軍表現。（圖／翻攝自Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

昨日在男單4強「台灣內戰」擊敗左手重砲林俊易，順利挺進本屆BWF超級500系列南韓公開賽男單冠軍賽的台灣好手李佳豪，決賽對手為中國好手陸光祖，最終李佳豪以16比21、22比20、18比21惜敗，拿下本次南韓公開賽男單亞軍。

目前世界排名第30名，隸屬中租旗下的25歲台灣好手李佳豪，在男單決賽對上中國陸光祖，兩人過去前4次交手，都由陸光祖拿下勝利。而陸光祖此次一路勇闖決賽，已經寫下本季個人最佳成績表現。

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首局開賽兩人形成拉鋸戰，陸光祖前半段維持小幅領先，隨後更以13比8取得領先，兩人網前來回情況下，陸光祖又展現經驗，成功以15比9壓制李佳豪，李佳豪連續出現掛網失誤，讓陸光祖取得7個局點，雖然李佳豪最後階段稍稍回穩，但陸光祖最終首局仍以21比16拿下。

第2局開始後，兩人又在前場進行攻防，但陸光祖經驗明顯更加成熟，頻放小球後強勢殺球令李佳豪難以招架，陸光祖開局又是6比0取得領先，隨後李佳豪又未能把握主動出擊機會，一次網球殺球掛網讓陸光祖以8比1大幅領先，雙方以11比4進入技術暫停。

暫停過後，李佳豪終於開始放開身手出擊，連番強攻一度連拿4分，追到16比17局面，但隨後陸光祖上網變線展現實力，但李佳豪一次強勢回擊再度追成18比19，隨後李佳豪一次成功放小球讓陸光祖難以招架，雙方戰成19比19。

氣勢大振的李佳豪一次強勢殺球，率先20比19取得局點，但陸光祖近身強勢打法奏效，雙方戰成20平，不過李佳豪放開手腳後，再度要到1分，隨後陸光祖要命回擊掛網，李佳豪大逆轉22比20拿下此局。

決勝第3局李佳豪氣勢大振，但陸光祖仍掌握節奏以7比3開局，不過隨後李佳豪追成10比11，暫停後更是一舉來到12平局面，雙方此時開始拉鋸，但陸光祖在14比14後連拿關鍵3分，但李佳豪仍靠著對手連兩次掛網追到18比19，但陸光祖最終仍以21比18拿下勝利，在本屆南韓公開賽拿下男單冠軍，李佳豪則收下第2名。

▲李佳豪此次寫下生涯最佳亞軍殊榮。（圖／翻攝自Facebook）