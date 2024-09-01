前NBA戰將庫克喊話遭欠薪？　台灣野馬隊總經理：款項結算中

▲「台灣野馬」總經理周映洲 。（圖／台灣野馬提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣野馬職業籃球隊日前匯集「魔獸」霍華德(Dwight Howard)、「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)以及庫克(Quinn Cook)3位前NBA戰將，7月底在TAT亞洲巡迴賽台北站浩浩蕩蕩出賽，不料賽事結束後庫克卻在社群高分貝喊話，表示並未領到薪水。對此，野馬隊總經理周映洲表示，「目前相關款項在賽事結束後，仍正在結算中！」

包括霍華德、卡森斯以及庫克3位前NBA戰將加盟助陣，台灣野馬隊順利在7月27日舉辦的TAT亞洲巡迴賽台北站奪冠。

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不過賽事風光結束後，庫克日前卻在個人社群爆料，直指目前自己仍未收到薪水，甚至有另一支東海海盜隊選手也留言表示，「我們不是免費打球，究竟什麼時候可以領到薪水？」消息一出，也引發相關「欠薪」疑雲。

對此，野馬隊總經理周映洲接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，「在台北站賽事結束後，相關款項都還在結清中，因此才會有尚未領到薪水狀況。」

至於周映洲先前也在庫克發文下留言透露自己尚未領到薪水，他則強調，「錢的部分，我個人並未經手，一切都是交由經紀人來處理，都按照合約來走。」

先前TAT亞洲巡迴賽台北站賽事，主辦單位曾透露，首日賽程門票預售超過4000張，5天門票合計預售超過2萬張。

▲7月為TAT台灣野馬效力的前NBA好手庫克，日前爆料自己尚未收到薪水。（圖／記者林敬旻攝）