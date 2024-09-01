攻城獅創隊元老引退　宋宇軒帶媽媽接受獅紫軍歡呼

▲攻城獅創隊元老球員宋宇軒，今天帶著母親正式自球場引退。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅1日在大獅賽為創隊元老宋宇軒舉辦引退賽，賽前他也帶著母親接受全場獅紫軍歡呼，賽後他表示，「這是我第4次決定要退休，我的籃球生涯沒有遺憾了，非常感謝攻城獅球團讓我今天在主場上場奔馳，接下來我會盡我所能幫助年輕球員維持強壯身體，用不同角色幫助攻城獅！」

大獅賽今日進行第3日的賽程，今日晚間由攻城獅迎戰台北台新戰神，這也是在TPBL聯盟成立後，兩隊的首次對戰。攻城獅與戰神於上半場戰成平手，下半場雙方互有領先，末節攻城獅本土射手聯手飆分，盧冠軒、李啓瑋、朱雲豪連續飆進三分球，終場攻城獅以94比89擊敗臺北台新戰神，收下大獅賽2連勝。



盧冠軒今日攻下22分、3助攻，賽後冠軒將好表現歸功於隊友們，「今年我們補進很多位優秀的球員，包含新秀球員與自由球員，有助於拉開我們的進攻空間，所以射手們會有更好的機會投籃。」

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▲攻城獅盧冠軒此戰砍下22分表現出色。（圖／攻城獅提供）

攻城獅於大獅賽收下二連勝，米蘭總教練表示「目前球隊處於調整階段，我們透過這兩場比賽嘗試不同的陣容，雖然拿下二連勝，但是還有很多攻守細節需要再改進。」

今日大獅賽學生隊伍賽事上演新竹最強高中內戰，由新竹縣東泰高中出戰新竹市光復高中，光復高中高一小將莊立安單場攻下19分、5籃板，獲選為單場MVP。終場光復高中以82比59擊敗東泰高中。

本日另一場職業隊伍交流賽由LEVANGA北海道交手新北中信特攻，雙方上半場呈現精彩拉鋸戰，LEVANGA北海道以亞洲外援拉莫斯(Dwight Ramos)表現最為亮眼，單場攻下12分、7籃板。終場LEVANGA北海道以72比61擊敗中信特攻。

▲攻城獅高國豪決勝期上演飆分秀。（圖／攻城獅提供）