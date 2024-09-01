特攻面臨「後阿巴西時代」　夏聯、大獅賽狂吞5連敗

▲特攻新洋將銳尼今日攻下18分、9籃板。（圖／中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

在團隊得分之鑰「黑豹」阿巴西離隊遠赴日本職籃挑戰，新北中信特攻在休賽季嘗試全新陣容調整，不過在自辦夏季聯賽、大獅賽包括林韋翰、曾文鼎、黃泓瀚、謝亞軒4大本土主力休兵調整情況下，整體戰力面臨嚴峻考驗，1日特攻新洋將銳尼(Raynere Thornton)雖然攻下18分、9籃板，但最終特攻仍以61比72敗給LEVANGA北海道，合計至今夏聯、大獅賽5戰全敗。

向來戰力傲人的特攻大軍，在阿巴西選擇赴日本職籃發展後，本土戰力出現不小空缺，即便休賽季補進施晉堯、李睿麒等中生代戰力，但要彌補阿巴西攻守兩端的強大宰制力並非易事，包括在洋將選擇上，特攻也面臨與過往相比的不小難題。

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此次大獅賽，特攻選擇新洋將銳尼「開箱」，據了解，他在上賽季就曾經來台測試，不過當時因為整體狀況未到位，並未獲得留用，今日大獅賽面對日本職籃LEVANGA北海道，銳尼砍下全場最高18分外帶9籃板，搭配施晉堯12分，以及魏嘉豪10分、2籃板、2助攻、5抄截，不過球隊最終仍以11分之差敗北。

合計近日包括夏季聯賽3戰，以及連兩天大獅賽，特攻軍團吞下5連敗，這對這支向來的常勝軍來說，可說是極為不尋常狀態，當然在4大本土主力，加上洋將戰力尚未到位情況下，針對現有本土陣容進行磨練，也是備戰新賽季的考量與作法。

特攻助理教練莫米爾(Momir Ratkovic)就表示，團隊本場比賽從防守端出發，帶動快速的轉換攻擊，「面對陣容完整的LEVANGA北海道，很開心看到團隊努力做好今天的比賽目標設定，並且拚鬥到最後一刻，接下來團隊回到夏季聯賽後，也要繼續維持好的防守態度，為新賽季做準備。」

▲在林韋翰持續養傷情況下，魏嘉豪還得在控衛角色扛起重任。（圖／中信特攻提供）