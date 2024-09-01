運動雲

>

特攻面臨「後阿巴西時代」　夏聯、大獅賽狂吞5連敗

▲特攻銳尼、魏嘉豪。（圖／中信特攻提供）

▲特攻新洋將銳尼今日攻下18分、9籃板。（圖／中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

在團隊得分之鑰「黑豹」阿巴西離隊遠赴日本職籃挑戰，新北中信特攻在休賽季嘗試全新陣容調整，不過在自辦夏季聯賽、大獅賽包括林韋翰、曾文鼎、黃泓瀚、謝亞軒4大本土主力休兵調整情況下，整體戰力面臨嚴峻考驗，1日特攻新洋將銳尼(Raynere Thornton)雖然攻下18分、9籃板，但最終特攻仍以61比72敗給LEVANGA北海道，合計至今夏聯、大獅賽5戰全敗。

向來戰力傲人的特攻大軍，在阿巴西選擇赴日本職籃發展後，本土戰力出現不小空缺，即便休賽季補進施晉堯、李睿麒等中生代戰力，但要彌補阿巴西攻守兩端的強大宰制力並非易事，包括在洋將選擇上，特攻也面臨與過往相比的不小難題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次大獅賽，特攻選擇新洋將銳尼「開箱」，據了解，他在上賽季就曾經來台測試，不過當時因為整體狀況未到位，並未獲得留用，今日大獅賽面對日本職籃LEVANGA北海道，銳尼砍下全場最高18分外帶9籃板，搭配施晉堯12分，以及魏嘉豪10分、2籃板、2助攻、5抄截，不過球隊最終仍以11分之差敗北。

合計近日包括夏季聯賽3戰，以及連兩天大獅賽，特攻軍團吞下5連敗，這對這支向來的常勝軍來說，可說是極為不尋常狀態，當然在4大本土主力，加上洋將戰力尚未到位情況下，針對現有本土陣容進行磨練，也是備戰新賽季的考量與作法。

特攻助理教練莫米爾(Momir Ratkovic)就表示，團隊本場比賽從防守端出發，帶動快速的轉換攻擊，「面對陣容完整的LEVANGA北海道，很開心看到團隊努力做好今天的比賽目標設定，並且拚鬥到最後一刻，接下來團隊回到夏季聯賽後，也要繼續維持好的防守態度，為新賽季做準備。」

▲特攻銳尼、魏嘉豪。（圖／中信特攻提供）

▲在林韋翰持續養傷情況下，魏嘉豪還得在控衛角色扛起重任。（圖／中信特攻提供）

關鍵字： 中信特攻銳尼魏嘉豪李睿麒阿巴西施晉堯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

攻城獅創隊元老引退　宋宇軒帶媽媽接受獅紫軍歡呼

攻城獅創隊元老引退　宋宇軒帶媽媽接受獅紫軍歡呼

怪物狀元雷蒙恩轟21分　戰神擋不住高國豪末節爆發吞敗

怪物狀元雷蒙恩轟21分　戰神擋不住高國豪末節爆發吞敗

劉泰言、王芯柔　亞洲大學射箭錦標賽射下雙金殊榮

劉泰言、王芯柔　亞洲大學射箭錦標賽射下雙金殊榮

前NBA戰將庫克喊話遭欠薪？　台灣野馬隊總經理：款項結算中

前NBA戰將庫克喊話遭欠薪？　台灣野馬隊總經理：款項結算中

UBA千分最速男劉丞勳領軍　亞大籃睽違8年復辦6強爭霸

UBA千分最速男劉丞勳領軍　亞大籃睽違8年復辦6強爭霸

快訊／創生涯最佳　李佳豪勇奪南韓羽球公開賽男單亞軍

快訊／創生涯最佳　李佳豪勇奪南韓羽球公開賽男單亞軍

U17中華男排奪銅　隊長蔡東橙：可說嘴一輩子

U17中華男排奪銅　隊長蔡東橙：可說嘴一輩子

中華「左手重砲」黃品諺　勇奪U17男排世錦賽得分王

中華「左手重砲」黃品諺　勇奪U17男排世錦賽得分王

搶10大戰驚險勝出　台灣天后謝淑薇美網混雙挺進8強

搶10大戰驚險勝出　台灣天后謝淑薇美網混雙挺進8強

王齊麟暖心發文讚邱相榤　預告台北羽球公開賽麟洋配重新合體

王齊麟暖心發文讚邱相榤　預告台北羽球公開賽麟洋配重新合體

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

熱門新聞

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

吳念庭遭強襲球砸到臉部　台鋼：鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平44轟　道奇力克響尾蛇

2U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

3吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

4吳念庭鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

5吳哲源沒出賽　王建民坦言不預期

最新新聞

1田曉雯僅花14分鐘　挺進帕運桌球8強

2特攻後阿巴西時代　休賽季吞5連敗

3U18亞青韓國隊派152左投先發

4攻城獅創隊元老　宋宇軒正式引退

5統一全年勝率被超車　台鋼退樂天

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

宋晟睿回本壘送上高蛋白　平野惠一笑：多喝點才能開轟

象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

肯特初嚐3連勝賽後雀躍受訪　轉念最大關鍵感謝樂天給機會

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366