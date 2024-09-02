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捨不得李洋退役？　王齊麟深情獻唱《永遠的畫面》

▲▼蔡司台灣「新視代運動員支持計畫」培育新興體育選手睛準出擊記者會，特邀奧運羽球男雙二連霸組合李洋王齊麟代言。（圖／記者湯興漢攝）

▲王齊麟深情演唱送給老搭檔李洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球奧運金牌2連霸男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋，本屆2024台北羽球公開賽將再次合體出擊，這也是李洋退休前倒數第2個比賽。2日兩人攜手出席公益活動時，王齊麟更是開金口，深情獻唱歌曲《永遠的畫面》給老搭檔李洋，只不過李洋卻幽默表示，「還有兩個比賽要打，現在唱太早了啦！」

連兩屆奧運都幫助中華隊在羽球男雙勇奪得金牌殊榮，李洋與王齊麟在巴黎奧運結束後，今日終於在公開活動合體現身，也為明天即將開打的台北羽球公開賽進行最後暖身。

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今日為蔡司台灣的「蔡司新視代運動員支持計畫」站台，李洋與王齊麟久違合體，好默契與交情依舊，記者會笑料不斷。

為了即將高掛球鞋退役的老戰友，王齊麟還特別開金口，獻唱天后張惠妹的歌曲《永遠的畫面》給李洋，不過李洋卻幽默表示，「我們還有兩個比賽要打，不用這麼早唱這個！」

隸屬BWF超級300系列的台北羽球公開賽，過去李洋與王齊麟參賽最佳成績，為2022年的男雙亞軍，在李洋即將高掛球鞋，進入國體大任教情況下，麟洋配在此次台北公開賽結束後，還將參與BWF羽球年終賽，隨後李洋就將正式卸下球員身份。

▲▼蔡司台灣「新視代運動員支持計畫」培育新興體育選手睛準出擊記者會，特邀奧運羽球男雙二連霸組合李洋王齊麟代言。（圖／記者湯興漢攝）

▲李洋、王齊麟為蔡司台灣「蔡司新視代運動員支持計畫」站台響應。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 麟洋配李洋王齊麟台北羽球公開賽

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