麟洋配台北公開賽夢幻合體　李洋、王齊麟曝備戰最大考驗

▲李洋、王齊麟將在本屆台北羽球公開賽再次合拍出擊。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

東京奧運、巴黎奧運連續兩屆勇奪羽球男雙金牌，「麟洋配」王齊麟、李洋2日在本屆奧運後首度公開合體現身，也預告將於明天(3日)開打的台北羽球公開賽重新合體，李洋與王齊麟今日也前進比賽場地台北小巨蛋練球，兩人一致認為場地的「風向」狀況，是眼前最需要克服之處。

李洋與王齊麟在本屆巴黎奧運完成羽球男雙金牌2連霸後，2日首度合體為公益活動站台，也預告明天開打的2024台北羽球公開賽，將再次合拍攜手上陣，也是李洋準備退役前的倒數第2場重點賽事。

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李洋與王齊麟今日明確表示，「在台北公開賽後，我們確定年終賽也會參賽，所以台北公開賽還不是麟洋配的最終告別戰。」

▲台灣黃金男雙組合成員李洋退休進入倒數計時。（圖／記者湯興漢攝）

不過李洋直言，「距離年終賽還有3個月時間，接下來我可能不會頻繁訓練，過去3周沒比賽，我利用去日本旅遊調整心情，接著就展開自我訓練。」

李洋也透露，「今天我也首度和王齊麟重新搭配，早上去了台北公開賽比賽場地台北小巨蛋練習，但場地的風向確實還在適應當中。」

2024台北羽球公開賽，此次重返台北小巨蛋盛大開打，合計共有20國共280位世界級頂尖好手參賽，此次台灣地主選手方面，除了李洋與王齊麟外，包括台灣羽球天后戴資穎、一哥周天成，以及林俊易、王子維、許玟琪，男雙李哲輝、楊博軒，混雙葉宏蔚、李佳馨等好手，都將在此次賽事登場，力拚最佳成績與表現。

▲王齊麟在台北公開賽將再次和老搭檔李洋合拍上陣。（圖／記者湯興漢攝）