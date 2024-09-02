快訊／戴資穎最新傷勢狀況曝光！　台北羽球公開賽確定正常出賽

▲台灣球后戴資穎確定將正常出賽台北羽球公開賽，力拚女單冠軍3連霸。（圖／badminton photo提供）

記者杜奕君／台北報導

2024台北羽球公開賽將於3日正式於台北小巨蛋點燃戰火，今(2日)舉行賽前記者會，包括周天成、王子維、李佳豪，以及混雙組合李佳馨、葉宏蔚都到場參與。其中，台灣「羽球天后」戴資穎的傷勢進度，也引發外界關注，小戴專屬教練賴建誠透露，「戴資穎目前膝傷訓練正常，狀態就是且戰且走，台北羽球公開賽確定將正常出賽！」

台灣羽球一姐戴資穎，日前在日本羽球公開賽雖然勇闖女單4強，但8強戰造成左膝傷勢加劇，4強之役不得不做出退賽舉動，提前返台進行檢查及治療，此次台北羽球公開賽，她也將力拚女單冠軍3連霸大業。

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今日戴資穎雖然未出席台北公開賽之賽事記者會，其專屬教練賴建誠受訪時強調，「戴資穎目前訓練正常，也和醫療團隊不斷討論，目前就是且戰且走，會以保護她的膝傷為優先考量，目前小戴在動作上並未受限，台北公開賽會正常出賽。」

不過賴建誠也坦言，「戴資穎目前膝傷恢復確實未達百分之百，但還在控制範圍內，會每場比賽會依她的臨場狀況來評估，目前一切都還是正常出賽狀態。」

▲戴資穎教練賴建誠，今日親曝小戴傷勢恢復狀況。（圖／記者杜奕君攝）