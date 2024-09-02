與女友愛情長跑10年　NBA公鹿「字母哥」結婚了！

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εντυπωσιακή είσοδος του Greek Freak και της Μαράια στο «White Party» πριν τον γάμο τους (Videos) https://t.co/2ooyyOcZUu pic.twitter.com/NESpA8dRwX — ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (@TOPONTIKI) August 30, 2024

記者杜奕君／綜合報導

今夏馬不停蹄率領希臘男籃在巴黎奧運登場，NBA超級球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)近日又完成重要人生大事，與女友正式完婚，且伴郎人選正是自己母隊密爾瓦基公鹿的好搭檔米德爾頓(Khris Middleton)。包括天王球星詹姆斯(LeBron James)也是婚宴座上賓。

根據媒體報導，安戴托昆波今日正式與女友里德斯派格(Mariah Riddlesprigger)完婚，且公鹿隊友米德爾頓擔任了婚禮的伴郎角色。

人緣相當不錯的安戴托昆波，婚禮上也是眾星雲集，除了剛剛替美國完成奧運男籃金牌5連霸的兩大球星詹姆斯、哈勒戴(Jrue Holiday)之外，另外包括公鹿老闆、隊友們，以及足球巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)網球名將大、小威廉絲(Venus Williams、Serena William)都是座上賓。整個婚禮活動邀請至少200位嘉賓，且為期長達3天。

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現年29歲的安戴托昆波，之前已經和愛妻交往長跑10年之久，兩人也已經育有3個孩子，如今兩人正式完婚，也正式邁向人生下一個階段。

字母哥上個賽季平均能貢獻30.4分、11.5籃板、6.5助攻、1.2抄截、1.1阻攻，整體表現相當全面。

▲公鹿字母哥安戴托昆波正式與愛情長跑10年女友完婚。（圖／CFP）