麟洋配巴黎奧運後首度合體　李洋爆料「殺球看不到」才做近視雷射

▲奧運羽球男雙二連霸組合李洋、王齊麟在巴黎奧運後首度公開合體。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

在巴黎奧運完成羽球男雙史無前例金牌2連霸的「麟洋配」王齊麟、李洋，2日在本屆奧運後首度公開正式合體曝光。李洋透露自己在8月31日才剛剛做完微創雷射近視手術，更自爆先前近視雖有配戴隱形眼鏡或是角膜塑型片，但後仰殺球時，隱形眼鏡往往會跑掉，因此一度沒有配戴隱形眼鏡，導致對手殺球都看不到，而現在雷射手術後，再也沒有這種困擾。

響應蔡司台灣「新視代運動員支持計畫」，李洋、王齊麟今日在本屆巴黎奧運完成金牌衛冕2連霸後，首度公開合體現身，蔡司台灣也宣佈投注百萬台幣，到兩人母校民權國小、中山國中、國體大，希望培育更多台灣在地新星。

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李洋今日記者會上也透露，自己在前天(8月31日)剛剛做完微創近視手術，原本比賽時雖然有配戴隱形眼鏡或是角膜塑型片的習慣，但自己在比賽左後仰殺球時，常常導致隱形眼鏡位移，後來甚至乾脆不戴隱形眼鏡上場，導致對手殺球其實看來都很模糊，但現在因為已經要退休了，加上做完雷射手術，因此不怕公開這個秘密。

王齊麟也表示，「自己近視大約6、700度，有次比賽中被打到眼睛很不舒服，因此當下必須更換隱形眼鏡，現在我也想進行近視雷射手術，希望手術完成後就要打敗南韓。」

談到此次「新視代運動員支持計畫」，李洋、王齊麟也強調希望能夠幫助更多弱勢孩童，有專注在體育專長發展的機會，另外李洋也說，「因為王齊麟後續還要持續比賽，我會站出來多做些公益，希望利用自身影響力幫助更多人，包括罕病兒童、流浪動物等等，我想要替他們盡一份心力。」