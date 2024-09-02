快訊／周天成肺部受損恢復佳　台北羽球公開賽喊話奪冠是目標

▲周天成日前驚傳肺部受損咳出血痰，不過目前已完全恢復狀態。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2024台北羽球公開賽將於3日正式在台北小巨蛋點燃戰火，今(2日)賽前記者會上，台灣羽球一哥周天成也親自現身出席記者會及授旗儀式。談到自己日前在打完日本公開賽後，出現左肺泡及周圍軟組織受損狀況，小天也向外界報平安表示，「目前恢復非常好，能健康參賽的感覺很棒，拿下台北公開賽冠軍當然是我最終目標。」

日前在日本羽球公開賽，周天成因為使用呼吸阻力訓練器熱身，但因為時間較趕，導致呼吸急速頻率過快，返台檢查出現左肺泡及周圍軟組織受損狀況，不過經過休養調整，周天成今日也向外界報告狀態已無大礙，請球迷們放心。

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周天成說，「狀態不用說得太詳細，但我恢復很好，台北公開賽參賽絕對沒問題。先前會發生這樣的狀況，主要是訓練做得比較急，導致氣沒吐完，讓肺部壓力太大，也和呼吸治療師溝通，要把每次的質量做好，不過目前會先暫停此訓練方式。」

對於此次台北公開賽，周天成信心喊話說道，「能夠健康參賽已經是件很棒的事，我把每一場比賽都當成最後一戰來打，一場一場來，當然拿下男單冠軍是最大目標，但還是穩定一點比較好。」

談到此次台北公開賽再度回到小巨蛋開打，周天成則表示，「感謝大家買票進場支持，這對選手來說是最大的鼓勵，我會在主場展現應有的球技與態度，能在小巨蛋出賽是何等幸運，絕對是展現最佳狀態出賽。」

▲周天成喊話要在台北羽球公開賽力拚奪冠。（圖／路透）