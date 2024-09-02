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姊姊李佳馨獻花變粉絲　李佳豪南韓賽奪亞軍信心大增

▲台北羽球公開賽，周天成、李佳馨、李佳豪、賴建誠。（圖／記者杜奕君攝）

▲台北羽球公開賽開打在即，李佳馨、李佳豪親姊弟合影留念。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

昨天(1日)才在南韓羽球公開賽男單奪下生涯最佳亞軍，李佳豪馬不停蹄，今日就現身2024台北羽球公開賽賽前記者會。昨天拿下生涯最佳成績，李佳豪坦言讓自己信心大增，至於今日同樣出席記者會的親姊姊台灣「最強混雙」成員李佳馨，在弟弟李佳豪受訪時，還搞笑獻花充當小粉絲，與弟弟留下賽前合影紀念。

李佳豪在BWF超級500系列南韓羽球公開賽，男單項目一路過關斬將，最終拿下生涯最佳亞軍成績，李佳豪表示，「信心真的提升很多，雖然沒拿到冠軍，但這是對我很大的肯定，也讓我看見自己的問題，接下來能往更好的方向調整。」

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近期整體表現有所提升，李佳豪也歸因於打法、戰術的擬定改變，「過往我會把速度帶快，伴隨的就是失誤變多，現在就是作出調整。」

此次台北公開賽，李佳豪也訂下「奪牌」目標，希望在狀態、場地適應逐步到位後，一場一場來，讓大家看見更多精彩好球。

今日親姊姊，台灣「最強混雙」組合成員李佳馨也一同出席台北公開賽賽前記者會，李佳馨談到弟弟打出好表現，言談中滿是驕傲，但也「吐槽」表示，「訪問講太久了吧！」不過在現場媒體邀請下，姐弟倆也留下台北公開賽開打前合影紀念。

▲台北羽球公開賽，周天成、李佳馨、李佳豪、賴建誠。（圖／記者杜奕君攝）

▲台北羽球公開賽，李佳馨(右2)。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 李佳馨李佳豪羽球台北公開賽

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