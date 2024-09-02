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李洋開金口預言了　「麟榤配」未來高度將超越麟洋配

▲▼蔡司台灣「新視代運動員支持計畫」培育新興體育選手睛準出擊記者會，特邀奧運羽球男雙二連霸組合李洋王齊麟代言。（圖／記者湯興漢攝）

▲李洋、王齊麟在巴黎奧運後首度公開合體。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

「麟洋配」王齊麟、李洋自巴黎奧運完成羽球雙打金牌2連霸後，2日首度出席公益活動合體，也為明天即將開打的2024台北羽球公開賽再度合體暖身。在台北賽、年終賽結束後將正式高掛球鞋退役的李洋，也談到王齊麟與邱相榤的「麟榤配」組合，李洋直言表示，「兩人的殺球威力真的很大，多給他們一點時間，未來麟榤配的成就高度肯定超越麟洋配。」

身為羽球史上首對奧運雙打金牌2連霸組合，台灣黃金羽球男雙「麟洋配」，今日響應蔡司台灣「蔡司新視代運動員支持計畫」，攜手現身做公益，兩人除了帶著東京奧運、巴黎奧運雙金牌現身外，也現場玩起羽球對打快問快答，展現風趣及高度親和力。

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▲▼蔡司台灣「新視代運動員支持計畫」培育新興體育選手睛準出擊記者會，特邀奧運羽球男雙二連霸組合李洋王齊麟代言。（圖／記者湯興漢攝）

▲李洋與王齊麟在明天開打的台北公開賽又將正式合體上陣。（圖／記者湯興漢攝）

談到李洋即將退役，王齊麟日前在日本公開賽、南韓公開賽正式和新搭檔邱相榤合拍，組成台灣雙塔「麟榤配」，李洋幽默表示，「我要退役了，真的挺捨不得王齊麟的，但看到他和邱相榤表現這麼好，果然是不需要我了，但是他打得好，台灣選手表現好，才能讓羽球運動受到關注度更高，當然是好事。」

王齊麟則說，「一開始和邱相榤搭配，確實『卡卡的』，我和邱相榤也一直想找機會和李洋聊聊，聽聽他的看法，這幾場比賽下來，我確實感覺到在前場站位不容易，每次打完都會想到李洋，會去想如果是他，會怎麼打，真的需要向他好好討教一番。」

但李洋則給王齊麟與邱相榤極高評價，「他們倆的殺球真的太強了，我相信多給他們一些時間與空間，麟榤配未來的(成就)高度一定會比麟洋配更高。」

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

關鍵字： 李洋王齊麟麟洋配麟榤配邱相榤羽球台北公開賽

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