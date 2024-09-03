運動雲

>

快訊／程銘志強勢出擊　挺進巴黎帕運桌球男單金牌戰

▲程銘志勇闖巴黎帕運桌球男單TT5級金牌戰。（圖／體育署提供）

▲中華隊好手程銘志在巴黎帕運晉級男單TT5級金牌戰 。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

生涯第3度參與帕運的中華隊桌球好手程銘志，3日在本屆巴黎帕運男單TT5級4強賽登場，面對塞爾維亞49歲對手帕利庫恰(Mitar Palikuca)，程銘志在篤定拿下獎牌(桌球男單無銅牌戰)情況下奮力出擊，最終以11比3、15比13、11比7，經歷22分鐘激戰後，直落三挺進桌球男單金牌戰。

開賽程銘志就火力全開，開局便取得8比1領先氣勢大好，帕利庫恰雖然嘗試反攻，但程銘志取得8個局點，隨後僅花4分鐘就以11比3拿下首局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局程銘志持續穩健出擊，又是先以5比0壓制對手，隨後帕利庫恰一度連拿5分，逼近來到7比8，但程銘志再次改變戰術，率先要到3個局點。

隨後帕利庫恰成功連續化解逆轉11比10超前，但程銘志也成功化解危機，雙方一路鏖戰3度打平，暫停後程銘志以15比13拿下，順利取得2比0「聽牌」。

第3局雙方開局又是拉鋸激戰，程銘志一度陷入3分落後，但隨後又扳成6比6平手，逼使對手喊出暫停。隨後程銘志又是連拿4分，率先取得4個賽末點，最終順利11比7拿下此局，直落三挺進桌球男單金牌戰。

▲程銘志勇闖巴黎帕運桌球男單TT5級金牌戰。（圖／體育署提供）

▲程銘志有機會為中華隊在本屆帕運力拚首金 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 程銘志巴黎帕運2024巴黎奧運桌球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台啤雲豹後場大危機！　呂濟而切入右膝重創送醫狀態不樂觀

台啤雲豹後場大危機！　呂濟而切入右膝重創送醫狀態不樂觀

勇敢的作夢！　唐嘉鴻拚「貓跳900度」要獲歷史留名認證

勇敢的作夢！　唐嘉鴻拚「貓跳900度」要獲歷史留名認證

唐嘉鴻奧運奪銅的背後推手　台師大盼推廣奧運等級運科技術

唐嘉鴻奧運奪銅的背後推手　台師大盼推廣奧運等級運科技術

亞洲貓王唐嘉鴻喊話拚貓跳翻轉900度　感謝台師大「家的照顧」

亞洲貓王唐嘉鴻喊話拚貓跳翻轉900度　感謝台師大「家的照顧」

U18亞洲盃中華男籃首戰慘敗　22分不敵黎巴嫩長人陣

U18亞洲盃中華男籃首戰慘敗　22分不敵黎巴嫩長人陣

捨不得李洋退役？　王齊麟深情獻唱《永遠的畫面》

捨不得李洋退役？　王齊麟深情獻唱《永遠的畫面》

麟洋配台北公開賽夢幻合體　李洋、王齊麟曝備戰最大考驗

麟洋配台北公開賽夢幻合體　李洋、王齊麟曝備戰最大考驗

李洋開金口預言了　「麟榤配」未來高度將超越麟洋配

李洋開金口預言了　「麟榤配」未來高度將超越麟洋配

麟洋配巴黎奧運後首度合體　李洋爆料「殺球看不到」才做近視雷射

麟洋配巴黎奧運後首度合體　李洋爆料「殺球看不到」才做近視雷射

姊姊李佳馨獻花變粉絲　李佳豪南韓賽奪亞軍信心大增

姊姊李佳馨獻花變粉絲　李佳豪南韓賽奪亞軍信心大增

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

熱門新聞

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

甲子園看不到！「台灣美女短褲熱舞」U18日本隊看得目不轉睛

大聯盟球探評陳睦衡抗韓「生涯最佳表現」　飆速152變化球也按讚

大幅領先幾分不算盜壘？　中職特別規則有明訂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」

2U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

3韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

4啦啦隊太讚　日本武士隊視覺衝擊

5大聯盟球探評陳睦衡生涯最佳表現

最新新聞

1黃天賜國際賽首盜：想像是陳晨威

2古林再吸引美、日球探　火腿最多人

3哀宥宇對泰國先發　練習賽飆速150

4U18韓教頭讚台灣雙投「比預期強」

5程銘志好猛　挺進帕運桌球男單金牌戰

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟捨不得李洋退役？　深情獻唱《永遠的畫面》

逆轉3分砲太興奮！　高宇杰不好意思：動作有點太大

開幕戰先發投手陳睦衡7K好投　U18中華1比0完封韓國奪首勝

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366