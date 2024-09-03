快訊／程銘志強勢出擊　挺進巴黎帕運桌球男單金牌戰

▲中華隊好手程銘志在巴黎帕運晉級男單TT5級金牌戰 。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

生涯第3度參與帕運的中華隊桌球好手程銘志，3日在本屆巴黎帕運男單TT5級4強賽登場，面對塞爾維亞49歲對手帕利庫恰(Mitar Palikuca)，程銘志在篤定拿下獎牌(桌球男單無銅牌戰)情況下奮力出擊，最終以11比3、15比13、11比7，經歷22分鐘激戰後，直落三挺進桌球男單金牌戰。

開賽程銘志就火力全開，開局便取得8比1領先氣勢大好，帕利庫恰雖然嘗試反攻，但程銘志取得8個局點，隨後僅花4分鐘就以11比3拿下首局。

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第2局程銘志持續穩健出擊，又是先以5比0壓制對手，隨後帕利庫恰一度連拿5分，逼近來到7比8，但程銘志再次改變戰術，率先要到3個局點。

隨後帕利庫恰成功連續化解逆轉11比10超前，但程銘志也成功化解危機，雙方一路鏖戰3度打平，暫停後程銘志以15比13拿下，順利取得2比0「聽牌」。

第3局雙方開局又是拉鋸激戰，程銘志一度陷入3分落後，但隨後又扳成6比6平手，逼使對手喊出暫停。隨後程銘志又是連拿4分，率先取得4個賽末點，最終順利11比7拿下此局，直落三挺進桌球男單金牌戰。

▲程銘志有機會為中華隊在本屆帕運力拚首金 。（圖／體育署提供）