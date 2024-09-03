亞洲貓王唐嘉鴻喊話拚貓跳翻轉900度　感謝台師大「家的照顧」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻(後排右4)與教練翁士航，今日出席台師大記者會。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

本屆巴黎奧運在男子體操單槓項目替中華隊勇奪銅牌殊榮的「亞洲貓王」唐嘉鴻，3日出席母校「台師大從精準運科發展體能訓練、傷害防護學分學程」記者會，唐嘉鴻與教練翁士航攜手公開喊話，將努力作夢，希望完成讓世界驚艷，且史無前例的貓跳翻轉900度動作，續拚2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運。

經歷阿基里斯腱斷裂後奮力浴火重生，更在此次巴黎奧運以男子單槓項目，以難度6.500，執行分7.466，總分13.966獲得銅牌殊榮，唐嘉鴻今日出席母校台師大記者會，分享自己從運科、傷害防護中再次奮起的心路歷程。

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教練翁士航表示，「有一句話很適合形容台師大，『一個人的堅持是執著，一群人的堅持是文化！』，感謝各方的支持，讓我們可以持續向前邁進，培養一個貓王是機率問題，如何培養一群貓王，這是實力問題。」

翁士航也提到，「唐嘉鴻目前仍會朝2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運邁進，今年唐嘉鴻的重點，是要恢復全能實力提升，挑戰不會只有單槓項目，槓上轉體540度單手，目前全世界沒有人能做到，希望以Taiwan Tang來命名、另外則是貓跳900度，有沒有辦法達成，我們就勇敢的作夢吧，相信只要能做出來，世界一定會驚艷不已。」

唐嘉鴻則表示，「在台師大訓練，就像『在家訓練』，大家的關心都是我最大的動力。900度這個動作，今年這些比賽包括奧運過程中，540度的成功率與精準、熟練度都有起來，因此有想要開始作夢，在我特別擅長的動作上，能不能再有創新，看有沒有辦法再多一圈，覺得這個方向是可以挑戰看看的，但現階段都還在規劃當中，希望實施的過程能藉由運科團隊幫助，順利挑戰成功。」

「在我去年遭遇嚴重傷勢時，回到台師大接受各種治療，包括腳的疲勞檢測、肌力恢復，過程中一直在做，我很感謝學校與士航老師給我不間斷的資源，讓我能持續奮戰下去。受傷當下非常受挫，也擔心生涯是否就此結束，因為熱愛體操，也有夢想想要完成，我也想要帶著支持我的人所給的祝福，重拾信心，有更多的動力能夠恢復到場上。」唐嘉鴻如此說道。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／記者李毓康攝）