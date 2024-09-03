台啤雲豹後場大危機！　呂濟而切入右膝重創送醫狀態不樂觀

記者杜奕君／台北報導

由新北中信特攻自辦的夏季聯賽，3日由地主特攻迎戰台啤永豐雲豹，先前在夏季聯賽、大獅賽合計5戰全敗的特攻，今日總算發揮凶猛火力，終場以91比64大勝。雲豹此戰不僅慘敗，陣中主力後衛「破壞王」呂濟而還在下半場一次切入右膝重創，賽後送醫已經抽出大約4c.c.積血，球團營運長顏行書坦言狀態並不太樂觀。

夏季聯賽及大獅賽合計5戰全敗的特攻，今日在譚傑龍21分、14籃板、6助攻，搭配李睿麒20分、7籃板攜手出擊，加上團隊送出多達26次助攻帶領下，最終順利以27分痛宰雲豹。

此戰雲豹不僅大比分輸球，休賽季簽下被賦予重任的主力後衛呂濟而，更在上半場獨拿全隊最高8分情況下，下半場一次切入墊步上籃在無碰撞情況下，右膝受傷倒地，當下被抬上擔架。

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呂濟而送醫經過超音波診斷，膝蓋內、外側及關節囊都有積血，目前已經先緊急抽出大約4c.c.積血，球團目前也正積極安排合作的醫院進行核磁共振檢查。

雲豹球團營運長表示，「職業球員就是必須面對運動傷害風險，當下看到呂濟而的狀況，就知道可能不太樂觀，但球團一定會妥善照顧好他，也希望他能挺過傷勢復健的煎熬，以現在的醫學技術，一定可以恢復到原有的運動表現。」

在陣中王牌主控蔣淯安轉隊後，雲豹今夏在自由市場簽下呂濟而，加上目前休賽季旅外的上季新人王高錦瑋，原本將扛起球隊控球重任，但如今呂濟而面對膝蓋重創，顏行書表示，「包括林信寬、丁冠皓都是能夠持球的鋒線，球團也希望培養這些年輕好手有更多面向發展，至於後續在控球位置上是否還要補強，會和教練團再進行討論。」

呂濟而先前在2022-23賽季效力台南台鋼獵鷹時期，就曾遭遇右膝十字韌帶斷裂傷勢，經歷407天的復健終於健康回歸賽場，本季加盟雲豹後，原本也被視為球隊補強要角，但此次夏季聯賽又面臨膝蓋傷勢，也讓雲豹後場戰力再度面臨考驗。

▲雲豹呂濟而夏季聯賽遭遇膝傷，狀態恐不樂觀。（圖／雲豹提供）