唐嘉鴻奧運奪銅的背後推手　台師大盼推廣奧運等級運科技術

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻奧運奪銅，正式成為世界的貓王。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

從「亞洲貓王」晉升成為「世界貓王」，本屆巴黎奧運在體操單槓項目勇奪銅牌的唐嘉鴻，3日與教練翁士航一同出席台師大舉辦的「從精準運科發展體能訓練、傷害防護學分學程」記者會。唐嘉鴻除了分享自己短時間內克服阿基里斯腱斷裂嚴峻傷勢，重返奧運賽場奪牌寫下榮耀的心路點滴，台師大也希望將奧運等級的運科技術普及化，培養更多專業人才。

在去年遭遇阿基里斯腱斷裂傷勢，唐嘉鴻快速從傷勢中復原，並在本屆奧運寫下中華隊史榮耀奪銅紀錄，背後的運科及運動傷害防護團隊絕對功不可沒。

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唐嘉鴻說，「受傷當時我的心理狀況非常不好，信心也非常低落，士航老師當時跟我說，只要我貓跳540度再接到一次，我的信心就會回來了，這也給了我動力，持續拚下去！今年奧運是帶著不想讓這些支持我的人失望，這樣心情登場應戰。」

備戰巴黎奧運期間，翁士航申請國科會精準運科專案計畫，由台師大運動競技學系主任鄭景峰擔任主持人，匯集研究運動生理學、運動生物力學，以及運動傷害防護，甚至是電子工程系的各領域專家，包括台科大教授林淵翔以及台師大體育與運動科學系教授李恆儒，組成研究團隊，協助唐嘉鴻透過更科學化的訓練，邁向顛峰。

台師大校長吳正己表示，「精準運科團隊成員陣容堅強，包含國家訓練中心運科總召相子元講座教授、國科會精準運科召集人陳美燕教授等，發展出體能訓練、傷害防護學分學程，將奧運等級的運動科學推展到全民運動。除了協助頂尖運動員的體操精準運科計畫外，還有其他國科會研究計畫在進行。」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻奧運奪銅，台師大運科團隊背後的幫助功不可沒。（圖／記者杜奕君攝）