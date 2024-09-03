勇敢的作夢！　唐嘉鴻拚「貓跳900度」要獲歷史留名認證

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣體操好手唐嘉鴻在本屆巴黎奧運體操單槓項目勇奪銅牌，從亞洲貓王晉升成為「世界的貓王」。3日出席母校台師大記者會時，唐嘉鴻與教練翁士航也喊話要一起作夢，勇敢挑戰自創新動作單手槓上轉體540度、貓跳900度兩項史無前例新動作，甚至希望獲得認證，以「Taiwan Tang 1」、「Taiwan Tang 2」來認定命名。

唐嘉鴻在本屆巴黎奧運勇奪體操單槓項目銅牌，在去年才經歷阿基里斯腱斷裂的嚴峻傷勢下，被視為體操界的奇蹟展現，而他也將功勞歸於背後的教練及運科、傷防團隊，成為他奪牌之路上的最大推手及無名功臣。

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奧運奪牌後的下一步，唐嘉鴻的教練翁士航透露，「接下來會重啟全能的訓練，朝2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運邁進，今年唐嘉鴻的重點，是要恢復全能實力提升，挑戰不會僅只有單槓項目，槓上轉體540度單手，目前全世界沒有人能做到，希望以Taiwan Tang來命名、另外則是貓跳900度，有沒有辦法達成，我們就勇敢的作夢吧，相信只要能做出來，世界一定會驚艷不已。」

翁士航也說，「我們都很會作夢，當時提到貓跳900度，我還開玩笑跟唐嘉鴻說，你要不要飛到月球上，如果唐嘉鴻的天賦不到，那再多的訓練都沒用，但這些選手哪個不是天才，我們的訓練規劃要怎麼不落後其他世界強敵，這是我們要思考規劃的。」

現階段唐嘉鴻會以休養恢復為主，但也開始在練習時著手規劃，希望單手槓上轉體540度、貓跳900度都能被國際體操協會(FIG)正式認證，並能以Taiwan Tang來作為命名。

唐嘉鴻笑說，「回想當時受傷情況下，自己心理狀況非常不好，信心也非常低落，士航老師當時跟我說，只要我貓跳540度再接到一次，我的信心就會回來了，這也給了我動力，持續拚下去！」

▲唐嘉鴻與教練翁士航將持續作夢，力拚貓跳900度美技。（圖／中華奧會提供）