快訊／田曉雯苦戰5局巴黎帕運4強戰敗北　仍奪桌球女單銅牌

▲田曉雯拿下巴黎帕運桌球女單銅牌。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

已經在本屆巴黎帕運拿下1面桌球女雙金牌，中華隊女將田曉雯台灣時間3日持續在巴黎帕運女單WS10級4強賽出擊，最終田曉雯以6比11、5比11、11比8、14比12、8比11，鏖戰5局共43分鐘情況下，以2比3落敗無緣挺進金牌戰，但仍收下本屆女單銅牌。

此次巴黎帕運桌球女單並未設有銅牌戰，因此闖入4強的田曉雯已經篤定有獎牌入袋，今日4強戰交手曾4度奪金的波蘭女將波迪卡(Natalia Partyka)，力拚爭取挺進金牌戰門票。

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開賽首局波迪卡先拿下4比0領先，但田曉雯隨後選擇對角線攻擊，追到僅兩分之差，但最後波迪卡仍以11比6拿下首局。

第2局田曉雯持續反攻，但開賽波迪卡又是7比1大幅領先，隨後波迪卡持續拉開領先來到7分，隨後波迪卡再度以11比5拿下率先聽牌。

退無可退情況下，田曉雯第3局開始後一度緊咬比分不放，與對手兩度戰成平手局面，隨後田曉雯更是強勢殺球取得9比8領先優勢，氣勢大振更是取得兩個局點優勢，在對手回球失誤，田曉雯以11比8扳回一城。

田曉雯逐漸找到節奏後，第4局一度取得8比5領先，但對手仍連拿3分追平，隨後波迪卡率先取得10比9賽末點，但田曉雯仍強勢追平，隨後對手再度取得賽末點，但田曉雯仍成功化解，並逆轉12比11超前取得局點，最終14比12拿下扳平戰局。

挺進決勝第5局後，田曉雯大膽出擊以3比1領先，但波迪卡展現帕運7朝元老經驗逆轉6比5超前，隨後雙方戰成6比6進入暫停。隨後波迪卡連拿兩分再度超前，但田曉雯也展現韌性追平比分，波迪卡隨後率先取得兩個賽末點，最終11比8拿下，最終鏖戰5局由波迪卡拿下勝利，田曉雯則進帳女子單打銅牌，除了是本屆個人第二面獎牌，也是連兩屆帕運拿下女單銅牌殊榮。

▲本屆巴黎帕運，田曉雯在桌球項目合計進帳1銀1銅表現出色。（圖／體育署提供）