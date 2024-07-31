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圖輯／中華隊第4天持續拼奧運！精彩瞬間一覽　拳擊甜心被誤判超可惜

▲▼中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

▲中華代表團30日進行了桌球、射擊、網球等多項比賽。（圖／中華奧會提供）

記者葉睿涵／綜合報導

巴黎奧運第4天的賽事已在30日落幕，中華隊也在當天進行了桌球、拳擊、射擊、羽球、游泳、射箭、輕艇，以及網球多項比賽，以下一同來欣賞外媒捕捉到各位選手在賽場上的精彩瞬間。

▲▼不定向飛靶好手楊昆弼，是我國首位取得巴黎奧運門票的選手29日出席資格賽，首日前3局一共射下72分，暫居第11。30日還要再比2局，爭取前6強，以晉級決賽。（圖／路透）

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▲不定向飛靶好手楊昆弼30日參加男子不定向飛靶第2日資格賽惜敗。（圖／路透）

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▲▼李洋,王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

▲麟洋配只要日本在31日贏丹麥，或麟洋不要直落2輸給中國，都能搭上8強列車。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼林昀儒。（圖／路透）

▲林昀儒是國人寄予眾望的得牌選手。（圖／路透）

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▲王冠閎200蝶準決賽總排名第11名，無緣挺進巴黎奧運最終決賽。（圖／中華奧會提供）

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▲戴宇軒上一屆東奧也曾上場。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼林子翔。被寄予奪牌厚望的射箭男團「F3」湯智鈞、林子翔及戴宇軒，今(29)日下午在16強賽6比0完封英國隊，晚間8強賽惜敗中國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯智鈞、林子翔（圖），以及戴宇軒是被寄予奪牌厚望的射箭男團「F3」。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼吳少璿。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳少璿無緣決賽。（圖／達志影像／美聯社）

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▲巴黎奧運拳擊好手黃筱雯。（圖／中華奧會提供）

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