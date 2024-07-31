圖輯／中華隊第4天持續拼奧運！精彩瞬間一覽　拳擊甜心被誤判超可惜

▲中華代表團30日進行了桌球、射擊、網球等多項比賽。（圖／中華奧會提供）

記者葉睿涵／綜合報導

巴黎奧運第4天的賽事已在30日落幕，中華隊也在當天進行了桌球、拳擊、射擊、羽球、游泳、射箭、輕艇，以及網球多項比賽，以下一同來欣賞外媒捕捉到各位選手在賽場上的精彩瞬間。

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