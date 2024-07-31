圖輯／中華隊第4天持續拼奧運！精彩瞬間一覽　拳擊甜心被誤判超可惜

▲中華代表團30日進行了桌球、射擊、網球等多項比賽。（圖／中華奧會提供）
記者葉睿涵／綜合報導
巴黎奧運第4天的賽事已在30日落幕，中華隊也在當天進行了桌球、拳擊、射擊、羽球、游泳、射箭、輕艇，以及網球多項比賽，以下一同來欣賞外媒捕捉到各位選手在賽場上的精彩瞬間。
▲不定向飛靶好手楊昆弼30日參加男子不定向飛靶第2日資格賽惜敗。（圖／路透）
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▲麟洋配只要日本在31日贏丹麥，或麟洋不要直落2輸給中國，都能搭上8強列車。（圖／達志影像／美聯社）
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▲戴宇軒上一屆東奧也曾上場。（圖／達志影像／美聯社）
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▲湯智鈞、林子翔（圖），以及戴宇軒是被寄予奪牌厚望的射箭男團「F3」。（圖／達志影像／美聯社）
▲吳少璿無緣決賽。（圖／達志影像／美聯社）
▲黃筱雯被誤判導致無緣8強。（圖／中華奧會提供）
▲詹家姊妹止步32強。（圖／路透）
▲謝淑薇、曹家宜進軍8強。（圖／路透）
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