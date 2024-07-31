麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

▲「麟洋配」李洋、王齊麟 。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕軍「麟洋配」李洋、王齊麟，預賽雖被分在「死亡」D組，但他們打出強勢表現，連退日本、丹麥和美國組合，拉出3連勝暫居小組第1，明(31)日將迎來小組賽最終戰，交手中國歐烜屹、劉雨辰，「麟洋配」若能取勝就穩晉級，還能取得小組龍頭。

由於世界羽聯(BWF)算錯積分，導致本屆奧運羽球男雙「多一組」選手，變成有17組選手參賽，「麟洋配」被分到有5組選手的「死亡D組」，不過他們小組賽連續撂倒日本2021年世錦賽金牌保木卓朗、小林優吾、丹麥第一男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)和世界第47的美國組合邱愷翔、尤安(Joshua Yuan)，拉出3連勝，暫居分組第1。

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▲「麟洋配」李洋、王齊麟 。（圖／中華奧會提供）

「麟洋配」明日將迎來小組賽最終戰，面對2勝1敗的世界第9中國組合歐烜屹、劉雨辰，對李洋、王齊麟來說，最佳劇本是擊敗中國組合，以4連勝之姿取得分組龍頭晉級8強。

若是「麟洋配」不幸輸給中國組合，而丹麥阿斯特魯普、拉斯姆森擊敗日本保木卓朗、小林優吾，就會形成「麟洋配」與丹麥、中國都是3勝1敗的局面，根據奧運羽球晉級規則，先比戰績，再比淨勝局，最後比淨勝分。「麟洋配」目前淨勝5局，丹麥淨勝3局，中國淨勝2局，1勝2敗的日本和4連敗的美國都已出局。