劉宛渝飛靶首日資格賽暫居第11　43歲5屆元老林怡君名列第28

▲台灣射擊好手劉宛渝。（圖／記者許靖騏攝）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運女子不定向飛靶資格賽第1階段今(30)日登場，我國初登五環殿堂的女將劉宛渝表現不俗，儘管首局僅得21分，2、3兩局都拿下滿靶25分，前3局射下71分，暫時名列第11。43歲5屆元老林怡君則開高走低，首局拿下滿靶後，接下來兩局僅21、19分，總分65排在第28。

本屆女子不定向飛靶共有30名參賽選手，兩天資格賽後將選出成績最高的6位前進決賽。我國有兩位好手參賽，曾在2000年雪梨奧運拿下女子雙不定向飛靶第4名，締造我國射擊史上最佳成績的5屆元老林怡君，以及首次登上五環殿堂的劉宛渝。

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▲台灣射擊5屆奧運元老林怡君。（圖／記者許靖騏攝）

從17歲首度獲選國手，到今年已經43歲，林怡君對射擊的熱愛不減，第5度來到奧運舞台，希望力拚生涯首面奧運獎牌，但她在首日資格賽開高走低，首局拿下滿靶25分，2、3兩局卻失去準星，僅拿下21、19分，3局合計65分，排名跌到倒數第3。

迎來奧運初體驗的28歲女將劉宛渝，圓了自己14年來的夢想，她自信只要心態穩定，把平常訓練的內容發揮出來，應該很有機會挺進決賽。她今日首局只射下21分，接下來2局漸入佳境，連續拿下滿靶25分，合計71分，暫居第11名。

明(31)日還有後兩局要射，將決定哪6位選手能前進決賽爭獎牌。