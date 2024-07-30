快訊／林昀儒巴黎奧運男單連過2關　4比0碾壓晉級16強

▲林昀儒男單連過2關。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒本屆巴黎奧運「3線出擊」，混雙止步8強後，他今(30)日迎來男單32強賽，對手是38歲克羅埃西亞老將加奇尼(Andrej Gacina)，對方世界排名第68，林昀儒展現火燙的狀況，最終以總局數4比0碾壓對手晉級16強。

林昀儒上屆東奧與「學姐」鄭怡靜攜手奪銅，拿下我國睽違21年的奧運桌球獎牌，本屆巴黎奧運改搭陳思羽，可惜籤運不佳，兩人在8強賽就碰上魔王等級的中國頭號種子「莎頭組合」，儘管一度2比1領先，最終還是遭逆轉落敗，林昀儒無緣連兩屆登上奧運混雙頒獎台，接下來將專注於男單與男團賽事。

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▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

林昀儒名列本屆男單第5種子，首輪以4比1過關，今日32強賽碰上38歲克羅埃西亞老將加奇尼，開賽就打出8比3犀利攻勢，以10比4取得6個局點，以11比4先下一城。

進入第2局，林昀儒開局一度4比7落後，重新調整後反以11比9再下一局。來到第3局，林昀儒從1比5落後逼成5比5，迫使對手喊出暫停，兩人一路打到9比9，林昀儒以10比9取得局點，以11比9收下此局，總局數3比0聽牌。

林昀儒第4局克服開局的落後，再以11比6勝出，終場就以直落4晉級16強。

對林昀儒來說，比較大的考驗是8強賽很可能就得強碰地主第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)，或是上屆東京奧運在男單銅牌戰擊敗他的德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)。