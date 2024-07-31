奧運男子射箭都止步32強　林子翔對決金優鎮：平常會看他影片

▲中華射箭男子湯智鈞林子翔。（圖／路透）

文／中央社

巴黎奧運射箭項目今天進行部分男、女個人對抗賽，台灣男子好手戴宇軒、林子翔、湯智鈞止步32強，無緣挑戰獎牌，而台灣女子選手賽事將於明天登場。

率先出征的戴宇軒，在首輪64強以6比0完勝芬蘭對手，接著在32強對上地主的法國選手奇羅（Thomas Chirault），雙方在前5局結束，積分戰成5比5平手，最後加射，戴宇軒僅射下8分，不敵對手的10分箭，最終遭到淘汰。

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另一名「射手」林子翔，首輪以6比2擊退西班牙對手，晉級到32強遭遇「大魔王」，擁有2面奧運金牌、7面世錦賽金牌的韓國金優鎮，結果對手在3局、9支箭，射下了驚人的89分，最終林子翔就以27比30、28比29、26比30，積分0比6敗下陣來。

林子翔受訪時表示，對自己的表現還算滿意，剛剛很享受和頂尖選手對抗的氛圍，也從中學到很多，「其實平常我就會看金優鎮的影片，這次也是我和他首度對決，感覺非常特別。」

在男團、男單都遭淘汰後，林子翔結束了他生涯首度的奧運之旅，「這次來收穫非常多，也認知到了自己的不足，不過接下來還有很多比賽和選拔賽，我會繼續努力下去。」

林子翔的哥哥林力仁也是台灣的職籃好手，他透露，昨天團體賽結束後，心情蠻低落的，「但哥哥有打電話給我，也一直幫我加油打氣，這次所有的比賽家人都有看，也是支持我的力量。」