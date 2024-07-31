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賽程變變變加上對手最後棄賽　謝淑薇：網球就是這樣子

▲巴黎奧運網球女雙組合謝淑薇、曹家宜，詹詠然、詹皓晴。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎奧運網球女雙組合謝淑薇(右)、曹家宜。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣網球一姐」謝淑薇與小將曹家宜原訂於巴黎時間30日晚間迎來巴黎奧運女雙16強賽，但因為對手棄賽，使得她們直接進入8強，雖然今天遭遇賽程調整，但謝淑薇透露，她仍下午2點就到球場準備，坦言，「可能早上打11點，可是我可能到晚上12點才結束，可以吃晚餐，網球就是這樣子。」點出包含賽程、氣候、身體狀況都可能必須進行很多調整。

此役謝淑薇、曹家宜原訂遭遇烏克蘭組合雅絲特蓮絲卡(Dayana Yastremska)、柯絲堤雅克(Marta Kostyuk)，但因為柯絲堤雅克的單打比賽打太久，所以雙打項目直接棄賽，曹家宜坦言，很遺憾對手在經過一場很膠著的比賽後退賽，希望她可以很快恢復、準備好之後的比賽。

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晉級之後，謝淑薇追平了她在奧運女雙的最佳紀錄8強，她賽後坦言沒有太多想法，強調就算對方棄賽了，還是要熱身、準備好自己，會再依下一場的對手做調整。

今天的賽程變來變去，對手又準備比較久，謝淑薇透露這場晚上的比賽，她們大約下午2點就到球場準備，她認為這對她們來說其實沒太大影響，指出可能打到後面輪次還是會有這樣的狀況，有時候準備很快、有時候可能比較慢，也可能早上11點的比賽，晚上12點才結束吃晚餐，因為賽程、氣候、身體狀況都必須進行調整，強調，「網球就是這樣子。」

近幾天巴黎有高溫示警，長期旅居巴黎的謝淑薇透露，通常法國人在這時候都會去度假，不會待在國內，因為今年奧運的關係才留在法國，更笑說，「忍完這個禮拜，我就要找個地方去躲一下。」不過她也強調，自己平常也都是在炎熱的氣候下訓練，加上之前自己是打單打的，在這個氣溫下訓練兩三小時還算輕鬆，曹家宜則笑答，「我是從台灣出來的喔！從台灣出來的，什麼天氣都能適應，沒有問題！」

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