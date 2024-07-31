快訊／湯智鈞2比6不敵上屆金牌　僅差2分止步射箭個人賽32強

▲湯智鈞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

中華射箭男團本屆巴黎奧運錯失頒獎台，「F3」戴宇軒、林子翔和湯智鈞昨(30)日輪番在個人賽登場，戴宇軒、林子翔都止步32強，壓軸登場的湯智鈞首輪射出9支10分箭，7比1過關，凌晨次輪強碰上屆金牌加佐茲(Mete Gazoz)，湯智鈞積點2比6落敗止步32強，但總分只差2分，表現已相當突出。

湯智鈞是中華男團上屆東京奧運摘銀的成員之一，儘管本屆帶領學弟戴宇軒、林子翔出擊團體賽止步8強，沒能再次站上頒獎台，但他認為「失敗不是壞事」，他的目標依舊是奧運金牌，「我一定要拿到奧運金牌為止！」展現雄心壯志。

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在隊友戴宇軒、林子翔個人賽雙雙止步32強後，湯智鈞晚間迎來64強賽，對上印尼20歲小將潘格斯圖，4局射出9支10分箭，以7比1碾壓晉級，但次輪就遭逢考驗，對上東京奧運個人賽金牌得主加佐茲，對方也才剛贏得本屆巴黎奧運男團銅牌。

加佐茲首局3支10分箭，湯智鈞連2支10分箭後，最後1支9分，以29比30讓出此局，積點0比2落後。第2局，湯智鈞連3支9分箭，以27比28敗下陣來，陷入0比4落後。來到第3局，湯智鈞重新調整，首支就是10分箭，接著連2支9分箭，得到28分，比下對手的27分，扳成2比4。

進入第4局，湯智鈞明快出手連發2支10分箭，最後1支9分，但加佐茲手感更燙，最後3支全是10分箭，湯智鈞以29比30敗下陣來，終場以2比6止步32強。