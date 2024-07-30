麟洋配奧運羽球預賽3連勝！王齊麟自責綁手綁腳　李洋想奪牌

▲奧運羽球「麟洋配」李洋、王齊麟 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣羽球「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在奧運分組預賽對上美國華裔組合邱愷翔、約書亞（Joshua Yuan），輕鬆以21比12、21比13收下預賽3連勝。王齊麟說，打來綁手綁腳的。

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟，本屆巴黎奧運被分在「死亡之組」，同組不但有5隊要多打一場外，包括世界第2的丹麥、第8的日本、第9的中國都抽在一起。

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結果「麟洋配」預賽前2戰分別擊敗日本、丹麥，今天面對實力略遜一籌的美國隊，李洋和王齊麟僅用了31分鐘就以直落2過關。

王齊麟賽後接受媒體訪問時表示，今天打起來莫名緊張，加上對手打得非常有侵略性，所以整體發揮有些綁手綁腳的，「幸好今天輪到李洋神救援，所以我就比較沒這麼內疚了。」

從死亡之組到很有機會晉級8強，王齊麟指出，當初抽完籤後情緒確實有些波動，「但後來想想反正都是要打到的，就乾脆直球對決，我們就是專心備戰，比賽時把訓練的內容表現出來就好。」

李洋提到，雖然現在的情況跟東京奧運有點類似，「但我們都不會再想到3年前的事情，畢竟那時候我們算是在顛峰，但現在我們就是一場一場努力的發揮就好。」

談到接下來的賽程，李洋僅低調說，「這是我最後一次參加奧運，當然希望能有完美的結局，如果能奪牌是最棒的，但現在世界羽球男雙彼此之間的實力都非常接近，輸贏都在一個瞬間，就看誰臨場準備比較好。」