快訊／戴宇軒「加射」不敵法國銀牌好手　無緣射箭個人賽16強

▲戴宇軒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

中華射箭男團昨(29)日在8強賽不敵中國隊，「F3」戴宇軒、林子翔和湯智鈞今(30)日輪番在個人賽登場，由「湯包」的學弟戴宇軒打頭陣，他首輪6比0過關，32強賽強碰地主法國團體賽銀牌好手奇羅(Thomas Chirault)，雙方一路戰到加射環節，戴宇軒加射僅射下8分箭，不敵對手的10分，宣告無緣16強。

戴宇軒首次登上奧運殿堂，他坦言肯定會有壓力，在歷經昨日男團賽事止步8強後，他自勉「不能因為輸掉團體賽就氣餒」。

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戴宇軒在上周的排名賽射出665分，名列第24，今日個人64強淘汰賽對上芬蘭42歲老將安蒂·泰科涅米(Antti Tekoniemi)，以6比0完封對手。

32強賽就對上法國本屆團體賽銀牌好手奇羅，開賽首支箭稍有偏差8分，接著連續2支9分箭，首局26比29敗下陣來。第2局，戴宇軒第1支10分箭，第2支9分，第3支10分，以29比28拿下2分積點。戴宇軒第3局首支箭就射中靶心，但對手也不是省油的燈，雙方戰成28平。

前3局射完，兩人戰成3比3，比賽來到第4局，戴宇軒連續2支9分箭，最後一支8分，以26比30讓出此局，積點3比5遭聽牌。

第5局戴宇軒射下9分、10分和10分，取得29分，比下對手的27分，雙方積點5比5戰平，進入緊張的加射環節，要「一箭」定生死，戴宇軒先攻射下8分，不敵對手的10分，宣告無緣16強。